Ci siamo. Italia e Inghilterra sono pronte ad affrontarsi a Wembley per la finale di Euro 2020. Gli occhi del mondo sono puntati su Londra per la partita dell’anno, destinata a fare la storia in un modo o nell’altro. Gli azzurri cercano la vittoria negli Europei che manca dal 1968, la nazionale inglese vuole riportare un trofeo in patria dopo il Mondiale vinto – sempre in casa – nel lontano 1966. Calcio d’inizio fissato per le ore 21 ma tensione già palpabile da ore per una sfida attesissima. A Wembley saranno oltre 60mila gli spettatori presenti, in stragrande maggioranza inglesi. Sarà l’olandese Bjorn Kuipers l’arbitro della partita, come già successo in occasione dell’ultimo precedente di un certo livello tra Italia e Inghilterra, vinto per 2-1 dai nostri ai Mondiali in Brasile nel 2014. Diretta TV su Rai 1 e Sky, con possibilità di seguire la sfida in streaming su RaiPlay e SkyGo.