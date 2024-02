L’intelligenza artificiale ha previsto il podio di Sanremo, Madame: “Se non fosse una fatalità…” Il 17 gennaio Fanpage.it ha chiesto a ChatGPT di prevedere la classifica del Festival di Sanremo. L’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI è riuscita a indovinare sia il primo che il secondo posto. Nel procedimento che abbiamo seguito per arrivare a questo risultato c’è però un trucco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Alla fine è andata come aveva previsto ChatGPT. La serata finale del Festival di Sanremo 2024 si è conclusa con l’annuncio della vincitrice. Al primo posto è arrivata Angelina Mango, al secondo Geolier. Terzo posto per Annalisa, quarto per Ghali e quinto per Irama. Nonostante il televoto abbia premiato chiaramente Geolier, la classifica è stata ribaltata dal voto della sala stampa e della giuria delle radio.

Il 17 gennaio Fanpage.it aveva provato a chiedere a ChatGPT chi avrebbe vinto questa edizione del Festival di Sanremo. Nella classifica dell'intelligenza artificiale primo posto aveva messo Angelina Mango, al secondo Geolier. La coincidenza può essere sorprendete, forse anche inquietante. La nostra vecchia classifica è stata condivisa anche da Madame che su Instagram ha scritto: “Magari è una fatalità, ma se non fosse una fatalità…”.

Il podio dell’intelligenza artificiale

Angelina Mango – La noia | 8,6

Geolier – I p' me, tu p' te | 8,5

The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5

Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5

Mahmood – Tuta gold | 8,3

Perché ChatGPT ha premiato Angelina Mango

Lo sappiamo, ChatGPT non prevede il futuro. Al massimo può analizzare con una discreta efficacia i dati del presente. Il 17 gennaio nessuno dei cantanti era ancora salito sul palco dell’Ariston. E soprattutto nessuno aveva ancora sentito le canzoni in gara. Nessuno tranne i giornalisti invitati al pre-ascolto dei brani. Per costruire la classifica di ChatGPT siamo partiti proprio dalle loro recensioni.

Abbiamo dato in pasto all’intelligenza artificiale tutti i commenti scritti sulle canzoni in gara dalle testate principali. Per ogni commento abbiamo chiesto di definire una possibilità di vittoria. Mettendo insieme questi risultati abbiamo ottenuto la classifica che ha incoronato Angelina Mango. Il resto della classifica invece è più sballato. All'ultimo posto aveva messo Renga e Nek, in quella reale è arrivato ultimo Fred De Palma.