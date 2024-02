La reazione di Madame alla vittoria di Angelina Mango a Sanremo: ha firmato con lei il brano La Noia Da New York, Madame ha seguito la finale del Festival di Sanremo 2024 e il momento della proclamazione del vincitore, esultando per il primo posto di Angelina Mango. L’artista ha firmato, insieme a Dardust e alla stessa Angelina, il brano La noia. Il video della sua reazione sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Tra coloro che hanno festeggiato per la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024, c'è anche Madame. Insieme a Dardust e alla stessa Angelina, l'artista ha firmato il brano La Noia che ha portato la cantante sul gradino più alto del podio. Dall'aeroporto di New York, Madame ha seguito la diretta, felice per il risultato.

Madame esulta per la vittoria di Angelina Mango a Sanremo

Durante la finale di Sanremo 2024, sabato 10 febbraio, Madame si trovava a New York. Tuttavia, la distanza geografica e le numerose ore di fusorario non hanno impedito all'artista di seguire in diretta il momento della proclamazione. A contendersi il primo posto erano rimasti Angelina Mango e Geolier, entrambi favoriti alla vittoria. Telefono in mano, Madame ha esultato di gioia appena ha sentito il nome della vincitrice, lasciandosi andare a urla di felicità. Anche Dardust non si è preso l'annuncio del vincitore del Festival e ha poi condiviso tra le sua storie uno screen, scrivendo: "Super orgoglioso".

Madame ha scritto con Dardust il brano di Angelina

Madame ha partecipato per due volte al Festival di Sanremo, nel 2021 e nel 2023, rispettivamente con Voce e Nel Bene e Nel Male. Quest'anno, pur non essendo fisicamente in gara, ha dato il suo contributo alla kermesse scrivendo, insieme a Dardust, il brano che ha portato Angelina Mango alla vittoria. Brano che ha conquistato anche il premio Giancarlo Bigazzi come ‘miglior composizione musicale' e che racconta del sentimento della noia, da un inedito e insolito punto di vista. "Ero una sua fan, poi ci siamo scritte e in studio abbiamo capito che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, a livello umano e artistico", aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni la cantante lucana a proposito del suo rapporto con Madame. Chissà che in futuro, dopo il successo a Sanremo, non firmino altre collaborazioni.