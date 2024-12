video suggerito

Com’è il nuovo FantaSanremo, l’edizione 2025 avrà formazioni mobili e più cantanti: le regole Gli organizzatori del FantaSanremo hanno anticipato una serie di cambiamenti al regolamento del fantasy game che ormai da tradizione accompagna il Festival di Sanremo. Le prime novità riguardano quattro punti del regolament. Interessante la nuova gestione delle formazioni: come nel Fantacalcio dovranno essere modificate a ogni serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

C’è stato l’annuncio dei cantanti in gara. C’è stato l’annuncio dei titoli delle canzoni. Insomma. Siamo pronti. La prossima edizioni del Festival di Sanremo inizierà martedì 11 febbraio, un totale di 5 serate che finiranno quindi il 15 febbraio. 30 cantanti in gara. E soprattutto un nuovo direttore artistico: Carlo Conti. Tra le anticipazioni di questa settimana c’è stato anche l’annuncio di una piccola rivoluzione: anche il FantaSanremo cambierà tutta la sua struttura.

La scelta di cambiare le regole del fantasy game che accompagna gli utenti per tutte le serate del festival era stata anticipata l’anno scorso in un’intervista a Fanpage.itGli: “Aspettiamo di fare i grandi cambiamenti perché quest’anno abbiamo voluto chiudere il ciclo Amadeus. L’anno prossimo ci sarà il cambio presentatore e ci saranno cambi importanti. Questa è la Last Dance del FantaSanremo come tutti lo conoscono”.

Quali sono le nuove regole del FantaSanremo

La momento le novità introdotte nel FantaSanremo sono state quattro. In generale sembra che l’obiettivo sia quello di rendere il gioco più dinamico, permettendo agli utenti di interagire con l’app e le squadre schierate ogni giorno. Come anticipato nel post pubblicato su Instagram dall’account ufficiale queste sono solo le “prima novità”. Probabile che ne arrivino delle altre. Una cosa resta cera: per costruire la squadra ci saranno sempre solo 100 baudi.

Le squadre sono formate da 7 cantanti . Fino all’edizione dell’anno scorso il numero di cantanti che si poteva prendere in squadra era fermo a 5.

. Fino all’edizione dell’anno scorso il numero di cantanti che si poteva prendere in squadra era fermo a 5. I cantanti non saranno tutti schierati: ci saranno titolari e riserve . Per ogni squadra sarà possibile definire 5 titolari che potranno prendere Bonus e Malus . Le riserve invece potranno prendere solo i Bonus e Malus della categoria Extra.

. Per ogni squadra sarà possibile definire 5 titolari che potranno prendere . Le riserve invece potranno prendere solo i della categoria Extra. Le formazioni potranno essere modificate ogni giorno . Dalle 8:00 alle 20:00 sarà possibile aggiustare la propria formazione, si potrà modificare a rosa dei titolari. Non solo si potrà cambiare anche il capitano. Questo cambia tutto rispetto alla formazione statica delle altre edizioni.

. Dalle 8:00 alle 20:00 sarà possibile aggiustare la propria formazione, si potrà modificare a rosa dei titolari. Non solo si potrà cambiare anche il capitano. Questo cambia tutto rispetto alla formazione statica delle altre edizioni. Cambia il ruolo del capitano. Da questa edizione il capitano raddoppierà i bonus per i piazzamenti in TOP 5 in ogni serata. In più raddoppierà poi i bonus e malus relativi alla classifica finale. Insomma, un ruolo che punta a premiare di più chi si posiziona bene in classifica.