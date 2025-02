video suggerito

Qual è la squadra perfetta per vincere il FantaSanremo, almeno secondo ChatGPT Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGPT di scegliere i cantanti da avere in squadra per vincere il FantaSanremo 2025. Il chatbot non solo ci ha fornito tutti i nomi ma anche le motivazioni per ogni nome. Qui trovate i risultati ottenuti con ChatGPT-4o mini. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

Mancano poche ore alla chiusura delle iscrizione per il FantaSanremo. Quest’anno il Fantasy Game dedicato al Festival di Sanremo ha deciso di cambiare le regole. La squadra non è più fissa, ci saranno 5 partecipanti effettivi e 7 riserve e c’è anche un piccolo trucco per creare una squadra senza nessun limite di Baudi, la moneta ufficiale del FantaSanremo. Qui trovate anche qualche consiglio per i nomi delle squadre.

Un gioco completamente nuovo, un’app nuova per un Festival nuovo. Come aveva spiegato Giacomo Piccinini a Fanpage.it.nel gennaio de 2024 si tratta di cambiamenti già decisi da tempo. Sono stati introdotti quest’anno perché con la conduzione di Carlo Conti finisce ufficialmente il primo ciclo di Amadeus.

Per capire come sfruttare al meglio nuovo regolamento abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di creare la squadra migliore per vincere. Al netto delle consuete ritrosie e dei numerosi distinguo a cui siamo abituati, ChatGPT è stata abbastanza veloce nella creazione della formazione migliore per il festival. La foto in copertina invece è stata realizzata dall'IA di Grok.

ChatGPT prevede la squadra migliore per vincere al FantaSanremo

Per creare la squadra per il FantaSanremo abbiamo usato ChatGPT-4o mini. È uno dei modelli più avanzati di ChatGPT e permette, cosa più importante, di prendere informazioni anche dalla rete in modo da sviluppare le sue basandosi su dati sempre aggiornati. ChatGPT non solo ci ha fornito squadra ma ha anche preparato una motivazione per giustificare la scelta di ogni cantante. Tutto bene? No, ChatGPT ha superato il limite di spesa dei 100 Baudi.

Vi lasciamo qui la risposta completa:

Titolari:

Achille Lauro (18 baudi) – Un artista che non passa mai inosservato, la sua performance sarà sicuramente ricca di sorprese e potrebbe guadagnare punti grazie alla sua eccentricità.

– Un artista che non passa mai inosservato, la sua performance sarà sicuramente ricca di sorprese e potrebbe guadagnare punti grazie alla sua eccentricità. Elodie (18 baudi) – Una delle favorite, ha sempre una forte presenza scenica e una grande base di fan, quindi è una scelta sicura.

– Una delle favorite, ha sempre una forte presenza scenica e una grande base di fan, quindi è una scelta sicura. Fedez (17 baudi) – È sempre al centro dell'attenzione, sia per la sua musica che per le sue dichiarazioni, il che potrebbe portare a un sacco di bonus per interazioni e buzz mediatico.

– È sempre al centro dell'attenzione, sia per la sua musica che per le sue dichiarazioni, il che potrebbe portare a un sacco di bonus per interazioni e buzz mediatico. Francesco Gabbani (17 baudi) – Conosciuto per le sue performance memorabili e divertenti, ha una buona possibilità di vincere e accumulare punti extra per il comportamento sul palco.

– Conosciuto per le sue performance memorabili e divertenti, ha una buona possibilità di vincere e accumulare punti extra per il comportamento sul palco. Irama (16 baudi) – Con il suo stile pop e le sue performance forti, è un altro favorito che potrebbe fare bene nel festival.

Riserve:

Rkomi (13 baudi) – Ha una grande base di fan e potrebbe sorprendere durante il festival, accumulando punti sia per la performance che per eventuali gesti particolari.

– Ha una grande base di fan e potrebbe sorprendere durante il festival, accumulando punti sia per la performance che per eventuali gesti particolari. Gaia (15 baudi) – Un'artista che sa come farsi notare, la sua visibilità e la sua energia potrebbero portarle ad accumulare diversi punti.

Strategia:

Ho scelto artisti molto visibili e con un forte potenziale di interazione con il pubblico e i media. La mia squadra si basa su un mix di talento, popolarità e probabilità di performance spettacolari.

Alcuni artisti come Achille Lauro e Fedez sono scelte più rischiose, ma la loro capacità di suscitare emozioni e generare contenuti interessanti per il FantaSanremo potrebbe essere decisiva.

Altri come Elodie e Francesco Gabbani sono scelte più sicure, con una forte possibilità di vincere e di raccogliere bonus aggiuntivi grazie alla loro presenza sul palco e al loro carisma.