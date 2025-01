video suggerito

FantaSanremo 2025: consigli per i nomi delle squadre più strani ed originali Un elenco di idee per il nome della propria squadra del FantaSanremo 2025. Il fantasy game più amato dai fan del Festival di Sanremo tra poco darà il via alla competizione. Dopo aver scelto i Big con cui gareggiare, con i 100 baudi a disposizione, mancherà solo il nome per il team: ecco le idee più divertenti che circolano sul web.

A cura di Gaia Martino

Si sono aperte lo scorso 27 dicembre le iscrizioni per il FantaSanremo 2025, il fantasy game preferito dai fan del Festival di Sanremo pronto a tornare in scena con una nuova edizione. Il gioco, nato nel 2020, è l'evento collaterale alla kermesse che permette ai telespettatori di divertirsi con la loro squadra – composta da 5 Big + 2 riserve – e sfidare amici e altri fan dell'evento: i punti si guadagnano con le performance o gesti messi in pratica dagli artisti scelti per il proprio team a cui bisogna assegnare anche un nome. Ogni utente che desidera partecipare al gioco ha a disposizione 100 baudi: per la scelta dei Big è necessaria una strategia, ma anche creatività. Per la scelta del nome della squadra si può optare per giochi di parole con i nomi dei cantanti in gara, con la propria città, la squadra del cuore o con la vostra canzone preferita. Se siete a corto di idee, ecco alcuni nomi divertenti da utilizzare per la vostra squadra del FantaSanremo 2025.

Tra i suggerimenti più gettonati ci sono quelli proposti dal sito di scommesse, Sisal, che gioca anche con gli ospiti scelti per duettare con i Big nella serata cover di venerdì 14 febbraio. Come "50 Sfumature di Gigio", "Tanto pe canté", "Spera Ebbasta" e "Jovanotthingam Forrest Party". Di seguito un elenco di tutti i nomi di squadre più chiacchierati e divertenti che circolano sul web:

Dark Polo Gent

Achille Lauro Martinez

Loredana Perté

Conti in Tasca

Noemi da Vinci

Coma Core

Achille e i suoi Gladiatori

Elodieci Cento Mille

Pippo’s Dream Team

Ariston Warriors

Il Festival delle Meraviglie

Conti in regola

FantaLiscio

Aston Villain

Fiorella Manneuer

Tallone di Achille

Brunorisata

Povero Gabbani ha perduto la compagna

Ricordiamo che i Big in gara sono 29, e non più 30, dopo la decisione di Emis Killa di ritirarsi a seguito della notizia delle indagini a suo carico per associazione a delinquere.