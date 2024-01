I fondatori del FantaSanremo a Fanpage.it: “Quest’anno c’è un segreto per vincere” Gli utenti che si sono iscritti al FantaSanremo sono già 400.000. Per questa edizione il team che ha creato il fantasy game dedicato al Festival della Canzone Italiana ha svillupato anche un’app. Fanpage.it ha intervistato uno dei suoi fondatori per scoprire tutti i cambiamenti previsti per il 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Giacomo Piccinini Membro fondatore della squadra che gestisce il FantaSanremo

A cura di Valerio Berra

Piazza Sacro Cuore 12, Porto S. Elpidio, provincia di Fermo. Bar Cova da Papalina. Chissà senza il Festival di Sanremo quale sarebbe stata la sorte di questo piccolo locale della provincia marchigiana. Eppure Sanremo esiste e da questo bar è partito il FantaSanremo, fenomeno ormai mitologico legato al Festival della Canzone Italiana. Nel 2021 ha iniziato a farsi notare, nel 2022 è esploso. Sul palco dialoghi e canzoni sono stati stravolti dai cantanti per accumulare punti. Difficile dimenticare Dargen D'Amico che canta: "Ciao zia Mara!".

Quest'anno c'è un nuovo regolamento e anche, per la prima volta, un'app. Al momento ci sono 400.000 utenti iscritti che hanno creato 530.000 squadre. La capitana più scelta, con quasi il 25% delle preferenze, è Emma. Seguono Annalisa e Alessandra Amoroso. Simile il podio degli artisti più scelti per le squadre: Emma, Big Mama e Annalisa. Giacomo Piccinini, classe 1991, è una delle persone che in quel bar Papalina ha fondato il FantaSanremo. In questa intervista a spiegato a Fanpage.it come è cambiata questa edizione.

Quest'anno avete pure l'app.

Si, è la prima volta. Grandissima aspettativa. Attualmente possiamo dire che le persone si sono trovate bene e siamo felici perché le preghiere di questa estate sono servite.

Cosa cambia?

Quest’anno ci sono pochi cambiamenti. Cambiano bonus e malus come ogni anno ma il gioco rimane lo stesso. C’è la possibilità di partecipare a 25 leghe invece che 5 leghe con la stessa lega. L’anno scorso una squadra poteva partecipare a solo una lega.

E la lega principale?

Tutte le squadre create dagli utenti gareggiano nel campionato mondiale.

Perché avete deciso di replicare lo stesso modello?

Aspettiamo di fare i grandi cambiamenti perché quest’anno abbiamo voluto chiudere il ciclo Amadeus. L’anno prossimo ci sarà il cambio presentatore e ci saranno cambi importanti. Questa è la Last Dance del FantaSanremo come tutti lo conoscono.

Per chiudere questa Last Dance avete pensato a qualcosa?

Certo. Proprio perché questa è la fine di un grande ciclo, la fine dei primi cinque anni di Amadeus abbiamo messo dei bonus che ricordassero i grandi eventi, gli highlights, i best off di questi anni. C’è il bonus che ricorda i Maneskin, quello che ricorda Dargen e quello che ricorda Blanco e Gianni Morandi e la gag dello scorso anno. Ovviamente anche Bugo e Morgan.

Il tuo preferito?

Mi hai chiesto una cosa difficilissima. Era nel regolamento del 2020 ma poi l’abbiamo tolta. Meglio non ricordarla. Adesso è l’invasione di palco non programmata.

E quello che ti ha fatto più emozionare?

“Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”. L’anno scorso è stato inaspettato.

E per i malus, come avete cambiato il regolamento?

Per il malus ci sono i classici inciampi, caduta, caduta di dentiera e parrucchino. Ah, uno dei nuovi è bellissimo. Prende a calci le rose sul palco: 50 punti. Annullato solo se Gianni Morandi scopa sul palco in diretta.

L’ultima volta che si siamo sentite volevate rendere il FantaSanremo meno visibile nello show. Soprattutto nelle frasi sul palco.

Abbiamo tenuto questa direzione. I bonus non premiamo atteggiamenti invasivi che vanno a disturbare quello che succede sul palco. Non ci sono frasi da dire come Papalina o Zia Mara. Non vogliamo disturbare il Festival di Sanremo perché chi non gioca al FantaSanremo.

Ormai sono anni che fate il FantaSanremo. Ormai è un lavoro?

Sì, sì. Diversi di noi lavorano a FantaSanremo. Prima eravamo musicisti e lo facevamo come hobby, oggi è il contrario. Purtroppo o per fortuna non possiamo fare più i musicisti a tempo pieno. Siamo felicissimi.

State lavorando per altri Fanta?

Possiamo dire che ci siamo lanciati nel mondo della gamification. Siamo sulla piazza con il FantaEurovision e il TrisFactor. A maggio del 2024 con il FantaEurovision saremo coinvolti in un grande progetto che non posso dire. Scrivo un attimo agli altri e controllo.

Ti hanno risposto?

Sì, non posso dirlo. Usciamo dal mondo della musica e siamo molto felici di affrontarla. Solo questo. Quello che vorremmo fare noi con il FantaSanremo è farlo diventare un cult, come il FantaCalcio.

Anche quest'anno sarete a Sanremo?

Sì, il bar Papalina sarà a Sanremo. Suoneremo anche con gli artisti.

Un segreto per vincere questa edizione?

Quest'anno mi aspetto molto dai giovani. Sono in grandissima forma e potrebbero cambiare gli equilibri. Investire sui giovani.

Adesso che voi siete a Sanremo gestite tutto il FantaSanremo chi rimane al bar Papalina?

Domana spinosa. Diciamo così: Papalina sarà a Sanremo.