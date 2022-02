Dopo il successo del Fantasanremo Mara Venier stupisce con la T-shirt “Ciao zia Mara” Perché Mara Venier indossa a Domenica In una T-shirt con la scritta “Ciao zia Mara”? Il motivo ha a che fare col Fantasanremo: è il suo personale omaggio al gioco del momento.

A cura di Giusy Dente

in foto: Mara Venier a Domenica In con la T–shirt "Ciao zia Mara"

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mara Venier è stata, suo malgrado e quasi senza saperlo, una grande protagonista del Festival di Sanremo 2022. I fan della gara canora quest'anno si sono divertiti a giocare al Fantasanremo. Il gioco, nato da un gruppo di amici marchigiani, tramite il passaparola sui social si è esteso a macchia d'olio in tutta Italia e da Nord a Sud, tutti si sono divertiti a comporre la propria squadra e a sfidare gli amici. Proprio come il Fantacalcio, ciascun giocatore può scegliere i suoi 5 artisti e accumulare punti per stilare una classifica. I punti vengono assegnati tramite alcuni bonus e malus chiariti in modo dettagliato nel regolamento e alcuni sono molto originali.

Impazza il Fantasanremo

Gli accaniti giocatori del Fantasanremo sanno benissimo perché oggi a Domenica in Mara Venier ha sfoggiato una T-shirt con la scritta "Ciao zia Mara". Il motivo ha a che fare col gioco che in questi giorni ha tenuto ancora più vivo l'interesse sul Festival di Sanremo e cioè il Fantasanremo. Questa sera si scopriranno i vincitori, sia su scana nazionale che quelli delle leghe nate tra gruppi di amici e colleghi, che si sono sfidati tra loro a colpi di bonus e malus. Una volta composta la propria squadra, infatti, si perdono o guadagnano punti a seconda di come si comportano gli artisti sul palco. Ogni loro azione, ogni loro parola, ogni loro capo d'abbigliamento viene passato sotto la lente d'ingrandimento e può diventare un modo per salire o scendere in classifica.

Mara Venier e Achille Lauro

Molti punti del regolamento hanno a che fare per esempio con il look portato sul palco per l'esibizione: le scelte di stile sono decisive per la classifica! Indossare un outfit monocromatico (e dunque vestirsi di un solo colore) permette di accumulare punti: è quello che hanno fatto nel corso delle cinque serate Michele Bravi, Elisa, Gianni Morandi, Massimo Ranieri. Anche mostrare l'ombelico può essere decisivo: in questo senso, sono stati preziosi per il Fantasanremo soprattutto Noemi, Achille Lauro, Blanco. Viceversa, Dargen D'Amico non ha affatto aiutato chi lo ha inserito nella propria scuderia perché esibirsi con gli occhiali da sole fa perdere punti!

Leggi anche Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi

in foto: Mara Venier a Domenica In con la T–shirt "Ciao zia Mara"

Cosa c'entra Mara Venier col Fantasanremo

Tra le stranezze viste sul palco dell'Ariston ci sono anche frasi pronunciate dai cantanti in gara, espressioni apparentemente fuori contesto e senza significato. Erano invece parole chiave del Fantasanremo, che permettevano di accumulare punti! Ecco perché alcuni degli artisti hanno più volte urlato "Papalina", "Fantasanremo" o "zia Mara". Salutare zia Mara da regolamento consente di guadagnare punti! Lo ha fatto per esempio Dargen D'Amico, che nella terza serata ha cambiato le parole della sua canzone passando da "Ciao zio Pino" a "Ciao zia Mara", regalando ai giocatori che lo hanno inserito nella propria scuderia ben 20 punti!