Perché i cantanti di Sanremo si esibiscono con l’ombelico scoperto: ha a che fare col Fantasanremo Alcuni artisti in gara a Sanremo 2022 si sono esibiti con l’ombelico scoperto. Questa scelta ha fatto guadagnare punti a chi sta giocando al Fantasanremo. Scoprire l’ombelico è uno dei bonus inseriti nel regolamento.

Achille Lauro, prima serata

Tutti pazzi per Sanremo, ma soprattutto per il Fantasanremo. Il gioco è l'equivalente del celebre Fantacalcio, ne ricalca lo schema adattandolo però al contesto della gara canora. Pronunciare alcune parole chiave, per esempio, fa accumulare molti punti. Ecco perché sul palco dell'Ariston molti hanno detto "Papalina", "zia Mara" o "Fantasanremo". Si accumulano punti anche quando un artista della propria squadra si esibisce con un outfit floreale, come Michele Bravi per esempio. Lui è uno dei cantanti che sta facendo accumulare più punti a chi lo ha inserito in squadra. Si guadagnano punti, 5 per l'esattezza, anche se si porta in scena un fiore vero, come fatto da Achille Lauro la prima sera (un giglio rosa simbolo di vanità). E a proposito di outfit: viene premiato anche l'abbigliamento monocromatico, che in effetti in questa edizione è gettonatissimo. Elisa in primis sta incantando il pubblico con i suoi outfit total white, affidati alla Maison Valentino. Anche Emma Marrone si è esibita indossando un unico colore e quindi nella prima serata ha fatto guadagnare 10 punti a chi l'ha scelta nella propria scuderia. Outfit monocromo anche per Michele Bravi, sia nella prima che nella terza serata, passando dal nero al rosso.

Noemi, terza serata

Fantasanremo, il look fa accumulare punti

Quello nato come divertimento tra pochi intimi amici marchigiani è diventato un appassionante passatempo per una comunità vastissima. Il Fantasanremo ha fatto il giro dei social e quest'anno, superando le più rosee aspettative degli stessi organizzatori, si sono iscritte ben 500 mila squadre, contro le 50 mila dello scorso anno, quando era meno conosciuto. Il Fantagiuoco del Festivàl, come è scherzosamente chiamato dagli stessi ideatori, ha conquistato il cuore non solo dei fan della kermesse, ma anche degli artisti in gara.

Achille Lauro, terza serata

Alcuni si stanno particolarmente impegnando, per far conquistare punti ai partecipanti: tra i più attivi sicuramente Sangiovanni e Michele Bravi. Le squadre virtuali del Fantasanremo sono composte dagli artisti che partecipano alla kermesse. Ciascun giocatore ne può scegliere cinque, da inserire nella propria formazione, indicandone uno solo come capitano. Si acquistano avendo a disposizione i cosiddetti 100 Baudi, una sorta di moneta virtuale. Chiaramente nel corso delle serate si accumulano (o perdono) punti a seconda del comportamento sul palco dei Big: dipende da quello che fanno o non fanno, da come si piazzano in classifica, da come si vestono. Il regolamento è stilato in modo meticoloso, suddiviso in bonus e malus.

Mahmood e Blanco, terza serata

Fantasanremo, attenti all'ombelico

Il regolamento del Fantasanremo prevede un bonus di 5 punti se l'artista si esibisce con l'ombelico in bella vista. Di ombelichi se ne sono visti diversi fino a ora. Noemi lo ha scoperto nell'abito nero di Alberta Ferretti indossato per la seconda esibizione. Ombelico scoperto anche per Blanco nella terza serata: il 18enne partecipa alla kermesse assieme a Mahmood. E ombelico in vista anche per Achille Lauro, 2 volte su 2, la prima addirittura a torso nudo e la seconda con camicia invisibile. Chi sarà il prossimo?