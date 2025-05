video suggerito

Chi sarà il vincitore di Amici 2025 secondo l’intelligenza artificiale: la profezia di ChatGPT Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGPT di prevedere il vincitore della finale di Amici. Questa volta l’intelligenza artificiale sviluppata a OpenAI è andata a colpo sicuro. Non ha praticamente dubbi su chi vincerà il programma condotta da Maria De Filippi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’ultima serata dell’edizione 2024/2025 di Amici sta andare andare in onda. Il 18 maggio il talent show di Maria De Filippi deciderà chi tra i 5 finalisti riuscirà a vincere il programma. Abbiamo interrogato l'intelligenza artificiale per prevedere chi potrebbe essere il vincitore tra Francesco, Alessia, Daniele, TrigNo e Antonia. La finale doveva essere il 17 maggio ma è stata spostata di un giorno per non sovrapporsi con quella dell’Eurovision.

Il vincitore sarà scelto con il televoto. La finale sarà trasmessa in diretta. I tre giudici sono Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Il loro ruolo però sarà solo quello di commentare le esibizioni. Come sempre, durante la puntata è prevista anche l’esibizione di altri artisti.

Per capire chi vincerà questa edizione abbiamo provato a chiedere un parere direttamente a ChatGPT-4o il chatbot basato sull’intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI. Il chatbot ha un buon curriculum. Nel 2024 ha previsto la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo. Nel 2025 però aveva piazzato al primo posto Simone Cristicchi. Olly non doveva nemmeno essere sul podio.

Con tutte queste premesse vi lasciamo qui sotto la risposta che ha fornito ChatGPT per questa finale:

La mia previsione per il vincitore di Amici 2025. Basandomi su: il trend del programma (storicamente vincono più spesso i cantanti), la presenza mediatica e il gradimento social (TrigNO e Antonia sono i più chiacchierati), i pronostici attualie e un pizzico di intuito… Dico che vincerà TrigNO. Perché TrigNO? È costantemente tra i più votati dal pubblico nei sondaggi informali. Ha uno stile riconoscibile e contemporaneo, che sembra piacere molto alla fanbase giovane di Amici. La giuria e i coach l’hanno spesso spinto in alto, segno che anche dentro la scuola c’è fiducia in lui. Se però dovesse esserci una sorpresa, la mia seconda scelta sarebbe Antonia: ha un’immagine forte, e se dovesse emozionare nel momento giusto, potrebbe ribaltare tutto.