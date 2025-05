video suggerito

Perchè il serale di Amici 24 non va in onda stasera e quando ci sarà la finale La finale di Amici 2025 slitta di un giorno per evitare la concorrenza in termini di ascolti con Eurovision Song Contest 2025. L’ultima puntata del talent di Maria De Filippi è programmata per domenica 18 maggio 2025. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Amici 2024/2025 è giunto quasi ai titoli di coda. Nel weekend è attesa la finale del talent show che vedrà uno tra i finalisti, Francesco, Alessia, Daniele, TrigNo e Antonia, alzare il trofeo. La serata finale non andrà in onda sabato 17 maggio 2025, giorno in cui va in onda tradizionalmente il Serale, per lasciare i riflettori puntati sulla serata conclusiva dell'Eurovision Song Contest 2025. L'ultima puntata di Amici24 è programmata per domenica 18 maggio 2025, in prima serata su Canale5.

Amici 2025 non va in onda: la finale è rinviata a domenica 18 maggio

La finale di Amici 2025 slitta di un giorno: non sarà trasmessa sabato 17 maggio, bensì andrà in onda in prima serata su Canale5 domenica 18 maggio 2025. Il cambio di palinsesto si è reso necessario per evitare la sfida con l'Eurovision Song Contest la cui finale è programmata per sabato sera, in diretta su Rai 1.

Episodi analoghi sono capitati anche gli scorsi anni: nel maggio 2024 fu la Semifinale del talent a spostarsi alla domenica, nel 2022 invece la finale. Mediaset e Eurovision non si sono mai pestati i piedi – in termini di ascolti – e per questo motivo Maria De Filippi slitta anche quest'anno, per evitare la concorrenza.

Le anticipazioni della finale di Amici 2025

La finale di Amici 2025 è programmata per domenica sera, 18 maggio 2025, in prima serata su Canale5, e andrà in onda in diretta. Per questo motivo, a differenza delle altre puntate, non sono emerse anticipazioni. Dopo l'eliminazione di Nicolò, sono arrivati in finale TrigNO, Antonia, Daniele, Francesco e Alessia: gli allievi, divisi tra ballerini e cantanti, si sfideranno nell'ultima puntata dell'edizione con l'obiettivo di conquistare il podio. Elena D'Amario, Cristiano Malgioglio e Amadeus giudicheranno ancora per una sera le esibizioni dei giovani concorrenti: sarà il pubblico a decretare il vincitore durante la finale, votando il proprio preferito attraverso il televoto. Secondo il prof Zerbi dovrebbe vincere Antonia. Per Pettinelli, Cuccarini, Emanuel Lo e Lettieri, invece, TrigNO. Per quanto riguarda il ballo, invece, sia Emanuel Lo che Lettieri e Celentano credono che dovrebbe vincere Francesco. Per Zerbi dovrebbe vincere Alessia, mentre per Pettinelli Daniele. Nel corso della serata non mancheranno gli ospiti: Maria De Filippi accoglierà in studio personaggi noti dello spettacolo per arricchire l'intrattenimento dell'ultima puntata.