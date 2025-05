video suggerito

Chi dovrebbe vincere Amici 24 secondo i prof di canto e ballo: i voti per i cinque finalisti Come si è visto nel daytime del 13 maggio, ai prof di canto e ballo è stato chiesto chi tra i cinque allievi ancora in gara merita di vincere nella rispettiva categoria e in generale il programma. Ecco quali sono state le preferenze di Emanuel Lo, Alessandra Celentano, Deborah Lettieri, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

A cura di Elisabetta Murina

Manca ormai solo qualche giorno alla finale di Amici 24. L'appuntamento conclusivo con il talent di Maria De Filippi è in programma per domenica 18 maggio, in prima serata su Canale 5. Cinque gli allievi ancora in gara: i ballerini Alessia, Daniele e Francesco e i cantanti Trigno e Antonia. Come si è visto nel daytime del 13 maggio, ai prof di ballo e canto è stato chiesto chi secondo loro merita di vincere nelle rispettive categorie e in generale il programma.

Chi vince le categorie ballo e canto secondo i prof

I prof della scuola di Amici è stato chiesto chi, secondo loro, vincerà la categoria ballo. Emanuel Lo ha votato per il so allievo Francesco perché "è riuscito a conquistarsi un post emergendo con il carisma e il talento che ha". Anche Deborah Lettieri è della stessa opinione: "Nonostante sia entrato con un altissimo livello tecnico, i suoi miglioramenti ci sono stati e ha saputo adattarsi a un contesto diverso da quello a cui era abituato. Si è messo in gioco con lo spirito giusto". Anna Pettinelli ha votato per Daniele, mentre Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per Alessia. La più in difficoltà la maestra Alessandra Celentano, che fa una scelta inaspettata: "Sono nei pasticci veramente. Dico che mi piacerebbe dividere la coppa in tre parti, ma so che non è possibile. Per mio gusto personale e per il mio trascorso di ballerina, l'allievo che si avvicina di più è Francesco. Ha tutte le caratteristiche che rispecchiano il mio mondo".

Per quanto riguarda il canto, sono due gli allievi ancora in gara, Trigno e Antonia. L'allieva ha ricevuto due voti, uno da Rudy Zerbi e l'altro dalla maestra Alessandra Celentano, spiegando: "Mi piace il suo timbro, il suo essere nella totalità, il fatto di avere un carattere con un minimo di follia. La trovo bellissima, non banale". Gli altri prof, Cuccarini, Lettieri, Lo e Pettinelli hanno votato per il cantante.

Chi dovrebbe essere il ‘vincitore assoluto' di Amici: le preferenze dei prof

Oltre alla categoria ballo e canto, ai prof è stato chiesto chi dovrebbe vincere l'intero programma. Emanuel Lo ha mantenuto la preferenza per il suo allievo Francesco, così come Deborah Lettieri. Entrambi lo avevano già votato per il circuito di ballo. Della stessa idea è anche la maestra Alessandra Celentano, nonostante Alessia e Daniele siano due suoi allievi: "Scelgo Francesco. La danza ha bisogno di forza, di riconoscimenti e io vorrei in questo senso aiutare il mio mondo". Anna Pettinelli fa il tifo per il suo allievo Trigno: "Tenendo conto della mission della scuola, dovrebbe essere lui, si è formato anche dal punto di vista caratteriale e artistico".

I voti di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi vanno invece per Alessia: "Amici deve vincerlo qualcuno che non solo ha talento, ma anche la voglia di farcela assolutamente, la caparbietà di provarci e credere in questo sogno. Chi incarna tutto questo è Alessia, sono tanti anni che ci prova". Antonia non ha ricevuto nessuna preferenza ed è rimasta piuttosto delusa: "Mi sento sempre sottovalutata, ho paura di non essere considerata una artista. Riesco a giustificarmi con il fatto che ho solo 19 anni, ma mi dispiace molto".