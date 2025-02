video suggerito

Le tre previsioni di ChatGPT su Sanremo 2025: ha fatto solo un errore Il chatbot ci azzecca quasi sempre. L'anno scorso aveva previsto la vittoria di Angelina Mango, questa edizione la serata cover di Giorgia e Annalisa e infine l'ultima posizione in classifica di Marcellla Bella. Eppure l'IA ha fatto un passo falso.

A cura di Elisabetta Rosso

O siamo troppo prevedibili o ChatGPT è molto bravo a fare pronostici. In ogni caso, anche questa volta ha azzeccato premi e classifiche di Sanremo 2025. Persino l'ultima posizione. Il chatbot non ha poteri divinatori, è solo molto bravo a calcolare. Analizzando commenti, statistiche, articoli, votazioni online riesce a prevedere qual è lo scenario più probabile. E ora che è finita la settimana del Festival possiamo tirare le somme.

Aveva già indovinato chi avrebbe vinto la serata cover, quando abbiamo chiesto al bot chi erano i favoriti ha risposto: "Le vincitrici della quarta serata del Festival di Sanremo potrebbero essere Giorgia e Annalisa con Skyfall di Adele". E così è stato. Giusto anche il pronostico sull'ultimo posto. Eppure il chatbot non è perfetto.

Il pronostico sull'ultimo posto di ChatGPT

Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di calcolare in base alle valutazioni della prima serata, chi sarebbe potuto finire all'ultimo posto. Il chatbot dopo le solite raccomandazioni (spiega sempre che le sue risposte sono parziali e basate su dati provvisori) ha fatto tre nomi: Gaia, Marcella Bella e Tony Effe.

Quando abbiamo chiesto chi era l'artista più a rischio a risposto: "Se dovessi fare una previsione netta, direi che Marcella Bella potrebbe essere la candidata più probabile per l'ultimo posto, perché la sua fanbase potrebbe non essere così forte nel televoto rispetto a quella di Gaia o Tony Effe."

Ha poi aggiunto: "Il pubblico più giovane probabilmente non la voterà. Il brano non sembra avere abbastanza forza per emergere e il Festival spesso penalizza gli artisti più "classici" quando sono in gara con tanti artisti più freschi e radiofonici. Gaia e Tony Effe sono a rischio, ma il televoto potrebbe salvarli. Ovviamente, tutto può cambiare nelle prossime serate!". Il pronostico dell'IA si è avverato. Alla posizione 29, l'ultima in classifica c'è proprio Marcella Bella

I passi falsi dell'intelligenza artificiale

Ci azzecca quasi sempre. Anche l'anno scorso aveva previsto la vittoria di Angelina Mango. Poi la serata cover di Giorgia e Annalisa e infine l'ultima posizione in classifica di Marcellla Bella. L'IA però non ha indovinato il podio di Sanremo quest'anno. Prima ancora che iniziasse il festival abbiamo chiesto al bot chi avrebbe potuto vincere in base ai testi pubblicati.

La sua top five è stata: Quando sarai piccola – Simone Cristicchi, Mille vote ancora – Rocco Hunt, Tra le mani un cuore – Massimo Ranieri, Il ritmo delle cose – Rkomi. Cristicchi a parte, che ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Campioni, la classifica dei testi non corrisponde ai premi vinti. Nelle previsioni non compaiono infatti Brunori Sas a cui è stato assegnato il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo e Lucio Corsi che con il suo brano Volevo essere un duro ha vinto il Premio della Critica Mia Martini.