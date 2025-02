video suggerito

Al Festival di Sanremo si avvera la prima profezia dell’intelligenza artificiale: quali sono le altre due ChatGPT ha indovinato diverse previsioni sul Festival di Sanremo in passato, a partire dalla vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo del 2024. Quest’anno ha previsto le vincitrici della serata delle cover: Giorgia e Annalisa. Ora rimangono solo due previsioni da far arrivare: il primo posto e l’ultimo nella serata finale del Festival. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La prima previsione di ChatGPT sul Festival di Sanremo è stata azzeccata. Il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI aveva annunciato che le vincitrici della quarta serata del Festival di Sanremo sarebbero state Giorgia e Annalisa con Skyfall di Adele. E così è stato. Non solo. ChatGPT aveva definito un podio con cinque cover. Oltre a Giorgia e Annalisa nella short list delle migliori canzoni della quarta serata ci sarebbero dovute essere anche Bella Stronza di Fedez e Marco Masini, il tributo a Roma di Achille Lauro ed Elodie e Crêuza de mä, interpretata da Bresh e Cristiano De Andrè. Al quinto posto L'anno che verrà di Brunoris Sas con Dimartino e Riccardo Sinigallia.

Insomma. Delle cinque canzoni previste da ChatGPT tre sono effettivamente entrate in top cinque e quattro in top ten. Fuori dai giochi solo Crêuza de mä. Ma questa non è l’unica previsione fatta dall’intelligenza artificiale per il Festival di Sanremo: ce ne sono almeno altre due. Fino ad ora ChatGPT ha deluso poche volte. L'anno scorso aveva indovinato la vittoria di Angelina Mango.

Cosa ha previsto ChatGPT per la serata finale di Sanremo 2025

Ci sono due previsioni fatte da ChatGPT per la serata finale del Festival di Sanremo. La prima è quella del podio fatta il 6 febbraio, quando erano stati diffusi solo i testi delle canzoni. Al primo posto c’era Quando Sarai Piccola di Simone Cristicchi. Qui abbiamo letto la sua canzone con uno psicologo per spiegare meglio il rapporto con la madre malata. Al momento la previsione regge, visto che Cristicchi è dato ancora tra i favoriti. Più difficile il secondo posto: Rocco Hunt con Mille vote ancora non dovrebbe entrare i Top 5, al netto del caso Pengwin.

La seconda previsione invece è stata fatta il 12 febbraio, questa volta e canzoni in gara erano già state presentate. ChatGPT ha previsto quale sarebbe stata l’ultima canzone nella classifica del Festival di Sanremo. Parere chiaro, e in effetti anche possibile: “Direi che Marcella Bella potrebbe essere la candidata più probabile per l'ultimo posto, perché la sua fanbase potrebbe non essere così forte nel televoto”.