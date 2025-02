video suggerito

Chi sarà il cantante ultimo in classifica a Sanremo 2025, l'analisi di ChatGPT dopo la prima serata L'ultimo posto è stato occupato da artisti e brani che hanno fatto la storia di Sanremo. Per questo abbiamo deciso di chiedere al chatbot di valutare chi, in base alla valutazioni della prima serata, potrebbe trovarsi in fondo alla classifica del Festival di Sanremo 2025.

A cura di Elisabetta Rosso

Se non posso vincere, allora voglio essere il migliore a perdere, recita un vecchio adagio. E il Festival di Sanremo segue questa linea. Negli anni l'ultima posizione in classifica è diventata una profezia che si auto avvera. Davvero alla kermesse gli ultimi saranno i primi. Sul gradino più basso sono stati posizionati da critica, televoto e giuria demoscopica artisti e brani che poi hanno fatto la storia del Festival. Giusto per citarne qualcuno: Vasco Rossi con Vita Spericolata, i Negramaro con Mentre tutto scorre, Loredana Bertè con Luna, o Tananai con Sesso Occasionale. La lista è lunga.

Vale quindi la pena fare un pronostico, non solo del podio ma anche dell'ultima posizione in classifica. Come ormai tradizione vuole ci siamo rivolti a ChatGPT. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di calcolare in base alle valutazioni della prima serata, chi potrebbe finire ultimo. È prematuro, dice ChatGPT, fare previsioni. Non ci stupisce, siamo abituati alla cautela caratteristica del chatbot, che non rilascia pronostici senza specificare più volte che si tratta di dati provvisori. Eppure alla fine ha fatto tre nomi: Gaia, Marcella Bella e Tony Effe.

Loro potrebbero conquistare l'ultimo posto in classifica. L'artista più a rischio spiega il chatbot è Marcella Bella. "Tuttavia", spiega, "è importante ricordare che le dinamiche del Festival possono cambiare nelle serate successive, influenzate dalle votazioni del pubblico e dalle performance future. Per una valutazione più completa, sarà fondamentale osservare l'andamento delle prossime serate e le reazioni del pubblico."

Come è stata calcolata l'ultima posizione in classifica a Sanremo 2025

Abbiamo chiesto a ChatGpt in base a quali dati ha stabilito che Tony Effe, Marcella Bella e Gaia, rischiano di arrivare ultimi in classifica. Ecco cosa ci ha risposto:

Marcella Bella – Pelle diamante (maggior rischio di arrivare ultima)

Critiche: La sua performance è stata accolta con freddezza dalla critica. Alcuni hanno sottolineato che il brano ha uno stile troppo datato e che non si distingue tra le proposte in gara.

Problema generazionale: La sua fanbase è probabilmente meno incline a votare al televoto rispetto agli artisti più giovani. Se il suo brano non riesce a conquistare la giuria demoscopica o il pubblico generalista, potrebbe finire in fondo alla classifica.

Confronto con altri artisti: Con grandi nomi in gara e nuove leve molto seguite dai giovani, il rischio è che la sua presenza venga un po’ "schiacciata" in termini di rilevanza.

Gaia – Chiamo io chiami tu (molto a rischio)

Posizione sfortunata: È stata la prima ad esibirsi, e questo spesso penalizza gli artisti perché il pubblico e le giurie tendono a dimenticare le prime performance col passare della serata.

Brano poco incisivo: Le recensioni hanno detto che la canzone è carina ma non ha un grande impatto emotivo o innovativo. Potrebbe passare inosservata rispetto a pezzi più potenti.Possibile salvezza: Gaia ha ancora un buon seguito tra i giovani e potrebbe evitare l’ultimo posto se il televoto la supporta.

Tony Effe – Damme ‘na mano (a rischio ma con possibilità di salvarsi)

Reazioni tiepide: Il brano è stato considerato non particolarmente forte rispetto ai suoi standard. Anche chi segue il genere non sembra entusiasta.

Giuria della stampa e demoscopica poco incline: È probabile che la giuria non lo premi troppo, ma ha ancora una buona fanbase tra i giovani che potrebbe evitarne la caduta in fondo alla classifica.

Chi rischia di più?

"Se dovessi fare una previsione netta, direi che Marcella Bella potrebbe essere la candidata più probabile per l'ultimo posto, perché la sua fanbase potrebbe non essere così forte nel televoto rispetto a quella di Gaia o Tony Effe. Il pubblico più giovane probabilmente non la voterà. Il brano non sembra avere abbastanza forza per emergere e il Festival spesso penalizza gli artisti più "classici" quando sono in gara con tanti artisti più freschi e radiofonici. Gaia e Tony Effe sono a rischio, ma il televoto potrebbe salvarli. Ovviamente, tutto può cambiare nelle prossime serate!"