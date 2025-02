Sanremo 2025, le pagelle della prima serata: i voti a cantanti e canzoni

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Prima serata di questo 75° Festival di Sanremo condotto ancora una volta da Carlo Conti, che torna a 10 anni di distanza dall'ultima volta, quando vinse Francesco Gabbani. Il conduttore prende le redini dopo anni importanti condotti prima da Baglioni e poi da Amadeus. Questa sera si esibiscono tutti e 29 i Big in gara e ci saranno artisti come Fedez, Tony Effe, Elodie, Massimo Ranieri, Francesco Gabbani, Irama e Rkomi. La serata sarà votata sia dalla Stampa che la Radio mentre il televoto entra da domani.

Gaia – Chiamo io chiami tu 6.5

La canzone di Gaia vuole essere un tormentone dentro, bisogna capire se riuscirà a rendere realtà questa aspirazione. 6.5

Francesco Gabbani – Viva la vita 7

Un'eleganza come pochi, una voce che sembra sentita su disco, la canzone rispecchia appieno quell ìo che gabbani ci ha fatto vedere in questi anni. Bravo.

Rkomi – Il ritmo delle cose 6

Quelle vocali aperte fanno sempre un effetto strano, ricordano Sangiovanni, è straniante, poi dimentichi questo particolare e ti rendi conto che Rkomi è cambiato molto in questi anni, ha scoperto altra musica e si sente. Anche se la chiave la deve ancora trovare.

Noemi – Se t'innamori muori 6

Come per Gabbani, usiamo il temine elegante, Noemi su questo palco ci sta molto bene, la canzone non è rivoluzionaria, ok, si fa ascoltare come una canzone di Noemi.

Irama – Lentamente 6

Irama a Sanremo si trasforma nell'Irama che conosce il pubblico di Rai1, che non è per forza quello che lo conosce nelle vesti più uuuuuuuhhhhhhrban (scusate, è una citazione).

Coma_Cose – Cuoricini 7

Chi l'avrebbe mai detto che i Coma_Cose sarebbero diventati un gruppo abituale del Festival e soprattutto che avrebbero portato un pezzo come Cuoricini? Pezzo uptempo, che gioca con l'hook TikTok ma, come successo per Colapesce e Dimartino, vogliono mandare un messaggio meno scanzonato. Col gusto anni 80.

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 5.5

Simone Cristicchi ha un pezzo emotivamente molto forte, anche se non riusciamo ad entusiasmarci.

Marcella Bella – Pelle diamante 5.5

Pare di essere alla ricerca di un uptempo che ripete un po' gli schemi degli anni scorsi (vedi Cugini e Ricchi e poveri), ma sa di già sentito. Tipo Bertè.

Achille Lauro – Incoscienti giovani 7

Lauro ha fatto 1000 giri (noi amavamo Pour l'amour), ma questo ennesimo cambiamento – che riprende la tradizione del cantautorato romano – non ci spiace

Giorgia – La cura per me 6.5

Di Giorgia potremmo sempre dire il meglio, grande voce, elegantissima, la canzone, però, a un primo ascolto sembra che manchi di qualcosa. Però, beh, Giorgia è fantastica e riesce a recuperare tutto.

Willie Peyote – Grazie ma no grazie 7

Willie Peyote torna al Festival con una canzone che ha un bel groove, un testo tra i più interessanti e lui sul palco ci sta benissimo.

Rose Villain – Fuorilegge 6.5

A un primo ascolto ci aveva convinto meno, però sul palco Rose Villain ci trascina di più con Fuorilegge.

Olly – Balorda Nostalgia 7

Anche Olly è uno di quelli che al primo ascolto ci aveva convinto a metà, invece l'esibizione all'Ariston ha cambiato le carte in tavola. Complimenti.

Elodie – Dimenticarsi alle sette 6

Forse un po' ci manca la Elodie che ci fa ballare come pazzi, questa canzone la porta a una dimensione più intima (vabbè, sempre con lo styile Elodie)

Shablo feat Joshua, Guè e Tormento 8

Shablo, re Mida della discografia itaoiana, si porta sul palco il giovane Joshua, un mito come Tormento e una certezza come Guè, per un pezzo black, con reminiscenze anni 90 che funziona.

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 7.5

Quando Ranieri si apre nel ritornello ci ricorda perché il cantante napoletano è uno dei più grandi interpreti che abbiamo e questa canzone gli calza a pennello, mettendolo anche al riparo dalle difficoltà dello scorso Sanremo.

Tony Effe – Damme ‘na mano 6

Tony Effe sta diventando grande, cerca nuove soluzioni, guarda al folk romano, ci dicono Nino Manfredi anche più di Califano e in effetti siamo in quei lidi. Il pezzo, alla fine, ci può anche stare, bisogna solo che Tony trovi lo standing.

Serena Brancale – Anema e core 5.5

La svolta di Serena Brancale continua anche qui a Sanremo, però non riusciamo a capirla completamente.

Brunori Sas – L'albero delle noci 9

Erano anni che aspettavamo Brunori Sas a Sanremo, lui ci arriva con una canzone dedicata alla figlia, degregoriana, commovente.

Modà – Non ti dimentico 6

I Modà fanno i Modà, Kekko canta sul dolore dell'infortunio e tiene botta. No autotune e strumenti sul palco. Non la nostra tazza di tè, però almeno non si snaturano.

Clara – Febbre 6

Clara continua nella sua narrazione dance, questo pezzo trasmesso e trasmesso e trasmesso potrebbe pure fare Diamanti Grezzi.

Lucio Corsi – Volevo essere un duro 9

Se conosci Lucio Corsi sai che questa canzone è esattamente quella che avresti ascoltato da Lucio Corsi anche senza Sanremo. Ovvero una grande canzone che unisce Gianni Rodari al Glam Rock.

Fedez – Battito 6.5

Il pezzo di Fedez ha un senso, nel senso che il rapper non ci gira intorno ma va dritto a una canzone che ha un senso per lui, anche indipendentemente dal festival.

Bresh – La tana del granchio 6

Bresh si gioca bene questa prima partecipazione al Festival, anche se forse abbiamo bisognop di qualche ascolto in più per apprezzarla completamente.

Sarah Toscano – Amarcord 5.5

Sarah Toscano è alla ricerca di un'identità, si gioca ancora questa carta uptempo, diamole ancora un po' di tempo.

Joan Thiele – Eco 8

Echi morriconiani, riflessi miniani, Joan Thiele con chitarra al collo fa un figurone sul palco dell'Ariston, con una canzone che cerca soluzioni nuove rispetto a quello che abbiamo ascoltato fino a questo momento.

Rocco Hunt – Mille vote ancora 6.5

Il rapper salernitano torna con una canzone che guarda alle proprie radici, tema a lui caro. Rocco è forte di anni di autorato pop, e con questa canzone mescola le sue varie anime.

Francesca Michielin – Fango in paradiso 6.5

Nonostante l'infortunio e il problemino all'in-ear, iniziale, Francesca Michielin porta la sua (non) revenge song e come sempre fa la sua bella figura.

The Kolors – Tu con chi fai l'amore 7

Puoi anche provare a non cantarla questa canzone, ma sarà impossibile. Stash, Petrella e Calcutta hanno creato un'altra hit.