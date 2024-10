Si allontana in auto a Pesaro, in corso ricerche del 19enne: vigili del fuoco scandagliano diga del Furlo

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Il 19enne scomparso da Acqualagna (Pesaro)

Sono ancora in corso le ricerche per ritrovare e portare a casa il 19enne che due giorni fa si è allontanato dalla sua abitazione di Acqualagna (Pesaro). L'allarme è stato lanciato dal padre domenica sera perché il giovane non era rientrato a casa. La sua automobile è stata trovata poco lontano dall'abitazione del custode della diga del Furlo, lungo la Flaminia. Del 19enne, invece, nessuna traccia.

Nell'immediato sono partite le ricerche di vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. La madre ha lanciato un appello su Facebook chiedendo a chiunque lo avesse visto di contattarla immediatamente. Al vaglio dei carabinieri, le immagini dell'impianto di videosorveglianza della zona nei pressi della casa dalla quale il giovane si è allontanato in auto.

Il ragazzo, spiega Il Resto del Carlino, viene descritto come riservato e con pochi amici. Ha frequentato l'istituto tecnico ad Urbino. Non è chiaro cosa lo avrebbe spinto ad allontanarsi dalla sua abitazione senza dire a nessuno dove fosse diretto. Il suo cellulare risulta irraggiungibile da domenica. Il transito nei pressi della diga è stato interdetto eccetto che ai mezzi pub blici e ai residenti. In campo anche le squadre cinofile dei pompieri provenienti dalla Toscana.

Le Squadre di sommozzatori stanno invece scandagliando il fondo del fiume attorno alla diga mentre gli uomini del Soccorso alpino speleologico, sezione di Pesaro, si sono calati con le funi in zone impervie. Le ricerche vanno avanti anche con l'impiego di droni con visori notturni.

P Il sindaco di Acqualagna, Pierluigi Grassi, sta monitorando le operazioni: "Tutta la comunità spera che si tratti di una fuga momentanea – ha sottolineato -. Non vogliamo nemmeno pensare alla possibilità di una tragedia, ma dobbiamo riflettere sulla fragilità dei nostri giovani".