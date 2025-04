video suggerito

Quindicenne scomparso a Bologna da sabato 5 aprile, la famiglia: "Aiutateci a ritrovare Zakaria" Zakaria, 15 anni, è scomparso a Bologna sabato 5 aprile dopo essere uscito di casa per andare a scuola. Non è mai arrivato in classe e il suo cellulare risulta spento. Le ricerche si concentrano nella zona Bolognina. Chi ha notizie può contattare il 112.

Si chiama Zakaria, ha 15 anni e vive a Bologna. Di lui non si hanno più notizie da diversi giorni: è scomparso la mattina di sabato 5 aprile e, da allora, nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. Quella mattina è uscito di casa poco prima delle 7, come ogni giorno, con l’intenzione – almeno apparente – di andare a scuola. Tuttavia, in classe non è mai arrivato e da quel momento si sono perse le sue tracce. A destare grande preoccupazione è il fatto che il suo telefono cellulare, utile per rintracciarlo o comunicare con lui, risulta spento ormai da ore dopo la scomparsa.

La famiglia, in evidente stato di angoscia, si è immediatamente rivolta alle forze dell’ordine e ha lanciato un appello anche tramite la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, nella speranza che qualcuno possa fornire segnalazioni utili per ritrovare il ragazzo. Zakaria è alto circa 1 metro e 69, ha occhi e capelli castani, e al momento della scomparsa indossava una felpa nera con cappuccio, un gilet smanicato grigio, un paio di jeans e scarpe da ginnastica Nike nere con strisce bianche. Con sé aveva anche uno zaino scuro, molto usato e riconoscibile. Tra i segni particolari, è presente un piccolo neo sotto l’occhio destro.

Le ricerche sono attualmente in corso e coinvolgono diversi quartieri della città, ma si concentrano in particolare nella zona della Bolognina, dove Zakaria potrebbe essere stato visto l’ultima volta. Le autorità invitano chiunque lo avvisti o abbia notizie utili a contattare tempestivamente il numero di emergenza 112.

Ogni informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi fondamentale per riportarlo a casa sano e salvo. La comunità bolognese si stringe intorno alla famiglia, condividendo l’appello e contribuendo alla diffusione della notizia.