video suggerito

Mauro Mantega scompare nel nulla dopo aver preso un volo per Parma: “Doveva visitare Bologna” Appello dei famigliari del 40enne cagliaritano partito mercoledì scorso per l’Emilia Romagna e scomparso il giorno dopo senza lasciare tracce. L’ultima telefonata giovedì alla madre: “Mi ha detto che si trovava in un ostello a Parma, che stava bene, che aveva riposato e che aveva intenzione di visitare anche Bologna”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono giorni di ansia e forte preoccupazione per familiari e amici di Mauro Mantega, un 40enne cagliaritano scomparso improvvisamente nel nulla una settimana fa dopo aver preso un volo per Parma dal capoluogo sardo. L’ultimo contatto giovedì scorso 19 giugno quando ha risposto al telefono alla madre dicendo che stava bene aveva trovato alloggio e doveva visitare Bologna lo stesso giorno. Da quel momento però di lui si è persa ogni traccia.

Il telefono che prima squillava a vuoto poi ha smesso completamente di squillare e non c’è nessuna attività sui social, circostanze che mettono in ansia i parenti che lo stanno cercando attivamente in tuti modi, rivolgendosi anche alla trasmissione “Chi l'ha visto?” e con appelli sui social. “Mi ha detto che si trovava in un ostello a Parma, che stava bene, che aveva riposato e che aveva intenzione di visitare anche Bologna” ha raccontato la madre riferendo dell’ultima chiamata avvenuta la mattina di quel giovedì alle 8. Mauro era partito la sera gdel iorno prima dall’aeroporto di Cagliari-Elmas, accompagnato dal padre, con il quale lavora, senza dare nessun cenno a un possibile allontanamento.

“Se solo avesse avuto un sospetto, un minimo segnale che Mauro fosse in difficoltà, non lo avrebbe mai lasciato partire. Pensava fosse solo una piccola pausa, una vacanza per cambiare aria” spiega la madre all’Unione Sarda. La famiglia spera comunque possa trattarsi di un allontanamento volontario, magari con l’aiuto di qualche conoscente in Emilia, e che non gli sia accaduto nulla. Per questo i parenti chiedono la collaborazione di tutti nelle ricerche.

“In Emilia vivono tanti sardi. A chiunque incroci un volto che somigli a quello di Mauro, chiedo solo di fermarsi un attimo, di guardare bene e di chiamare subito noi, la polizia o la trasmissione ‘Chi l'ha visto?': anche un dettaglio può essere utile” ha dichiarato la madre delle quarantene descritto come con capelli e occhi castani. “Non voglio sapere altro, mi basta che dica: sto bene, mamma” ha concluso la donna.