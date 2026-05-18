Usa, agente in overdose dopo aver distrutto droga nella stanza dei reperti, salvato dai colleghi: “Non ricordo nulla”

L’agente è collassato improvvisamente nell’auto di pattuglia dove era salito venti minuti dopo aver distrutto della droga nella stanza dei reperti. I colleghi gli hanno somministrato immediatamente un farmaco per l’overdose salvandolo.

Un agente di polizia statunitense del dipartimento di Aliquippa, nello Stato della Pennsylvania, è finito improvvisamente in overdose mentre era nell’auto di servizio dove era salito pochi minuti dopo aver distrutto della droga nella stanza dei reperti. È quanto accaduto la scorsa settimana nella cittadina dell’hinterland di Pittsburgh dove fortunatamente il poliziotto è stato rianimato dai colleghi e infine ricoverato.

Secondo quanto ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Beaver, l'agente è collassato improvvisamente nell’auto di pattuglia dove sedeva dal lato passeggero. Il collega ha subito capito cosa stesse accadendo, ha chiamato i soccorsi medici ed è ritornato in centrale dove gli hanno somministrato immediatamente un farmaco salvavita in grado di bloccare o invertire rapidamente gli effetti di un'overdose da oppioidi.

L’agente infatti poco prima era entrato in contatto con il fentanil mentre distruggeva vecchie prove di reato nella stanza dei reperti. Il poliziotto coinvolto, che è il responsabile della custodia delle prove del dipartimento, aveva contribuito alla distruzione di stupefacenti prima di cambiarsi d'abito e salire sull'auto di pattuglia con il suo collega. Venti minuti dopo il collasso che poteva costargli la vita.

“È diventato tutto buio e non ricordo più nulla” ha raccontato l’agente che ha ripreso coscienza solo in ospedale. Inizialmente nessuno capiva il perché e solo quando ha raccontato ai medici di aver distrutto degli stupefacenti quello stesso giorno, tutto ha cominciato ad avere un senso. "Si è trattato di un incidente davvero molto sfortunato e ringrazio Dio che l'agente non abbia perso la vita", ha detto il procuratore confermando che non si è trattato di assunzione volontaria e che l'agente ora sta bene.

Sul caso è in corso ora una indagine per capire se l'agente abbia seguito il protocollo corretto nella gestione della droga. L’uomo ha detto che indossava i guanti ma si deve ancora capire con precisione come sia avvenuta l'esposizione. Il dipartimento di polizia intanto ha comunicato che sta rivedendo attentamente le proprie procedure di sicurezza e una delle prime modifiche previste sarà l'obbligo per gli agenti di indossare mascherine ogni volta che maneggiano sostanze stupefacenti.