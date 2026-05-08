Trento, tir a zagzag sulla statale 12: autista fermato con un tasso alcolemico 6 volte oltre il limite

Dopo aver fermato il camion, che procedeva pericolosamente a zigzag, gli agenti di polizia hanno trovato un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici. L’autista aveva un tasso alcolemico sei volte superiore rispetto ai parametri imposti dalla legge.

Ha dell'incredibile l'episodio accaduto nei giorni scorsi sulla strada statale 12, in provincia di Trento, dove un camion procedeva a zig zag sulla carreggiata mettendo in pericolo i guidatori. Il veicolo è stato segnalato al 112 e una pattuglia della Polizia locale è intervenuta nel giro di pochi minuti.

Gli agenti hanno intercettato il tir all’ingresso di un'area di servizio Eni in direzione sud. Alla guida del mezzo pesante, immatricolato in Polonia, c'era un uomo di origine russa con documenti bielorussi. L’autista è stato trovato in evidente stato di alterazione con lo sguardo perso, difficoltà a parlare e un forte odore di alcol.

Durante l'ispezione del mezzo, gli agenti hanno trovato un grande sacco pieno di bottiglie vuote di superalcolici. I risultati dell’alcoltest parlano chiaro: il primo soffio ha registrato 3,35 g/l, il secondo 3,31 g/l, valori che superano di sei volte i parametri imposti dalla legge. Per questo motivo è scattato il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo, che è stato rimosso dalla strada.