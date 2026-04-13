Era ubriaco e guidava uno scuolabus pieno di bambini ad Alessandria: 60enne era recidivo, patente ritirata

Ubriaco alla guida di uno scuolabus comunale con studenti a bordo: è accaduto a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. I Carabinieri hanno fermato il mezzo dopo aver notato che sbandava. Il conducente, 60 anni, aveva un tasso alcolemico ben oltre i limiti.

immagine di repertorio

Era ubriaco alla guida. Non di un mezzo qualsiasi, ma di uno scuolabus comunale pieno di studenti minorenni che stavano rientrando a casa dopo la fine delle lezioni. È quanto accaduto a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria, dove l’intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare il mezzo prima che la situazione potesse avere conseguenze più gravi.

A insospettire la pattuglia della stazione locale sono state le modalità di guida del veicolo, che procedeva lungo la carreggiata con “manovre incerte e palesi sbandamenti”, come riportato in una nota dell’Arma. Un comportamento che ha spinto i militari a intimare l’alt per un controllo immediato.

Una volta fermato lo scuolabus, i militari hanno identificato il conducente, un uomo di 60 anni, riscontrando fin da subito “segnali inequivocabili di alterazione psicofisica”. Il mezzo trasportava diversi studenti minorenni, ignari di quanto stesse accadendo.

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Per gestire la situazione senza creare allarmismi tra i ragazzi, è stato richiesto l’intervento di un secondo equipaggio. I militari hanno quindi contattato le famiglie e organizzato il rientro degli studenti, che sono stati fatti scendere dal mezzo in sicurezza.

L’autista è stato invece accompagnato all’ospedale di Novi Ligure per gli accertamenti clinici. Gli esami hanno confermato quanto ipotizzato sul posto: il conducente presentava un tasso alcolemico “nettamente superiore ai limiti consentiti”, risultando quindi “assolutamente inidoneo alla conduzione di un veicolo pubblico”.

La vicenda non si è fermata al controllo. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era già stato coinvolto in un episodio simile due anni fa, sempre legato alla guida in stato di ebbrezza e a un incidente stradale.

Alla luce della recidiva e della gravità dei fatti, i Carabinieri hanno proceduto con il ritiro immediato della patente e con la denuncia per guida in stato di ebbrezza.