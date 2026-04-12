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Modena, schianto all’alba sulla via Emilia Ovest: 3 morti e un ferito grave dopo scontro tra camion del latte e auto

L’incidente stradale mortale nelle prime ore di oggi demica 12 aprile, intorno alle 6. Nonostante i soccorsi immediati, per le tre vittime non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni una quarta persona estratta dalle lamiere .
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A cura di Antonio Palma
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Tre persone sono morte nella prima mattinata per un terribile incidente stradale a Modena lungo la via Emilia Ovest. Il tragico bilancio, a cui va sommato il ferimento grave di una quarta persona, a seguito di uno schianto frontale tra un’auto e un camion cisterna per trasporto latte. Si è trattato di un impatto violentissimo come dimostra il fatto che entrambi i mezzi siano finiti fuori strada fermandosi nella cunetta a bordo carreggiata dopo lo schianto.

L’incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle 6 di domenica 12 aprile lungo la Via Emilia Ovest, all’altezza del civico 1700. Sul luogo dell’accaduto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco e operatori sanitari del 118 dopo la chiamata di emergenza da parte di altri automobilisti passaggio. Una scena drammatica si è presentata davanti agi occhi dei primi soccorritori sul posto.

Come si vede dalle foto diffuse dai pompieri, l’autocarro infatti si è capovolto su un lato sull’erba mentre l’auto è andata completamente distrutta e ridotta a un cumulo di lamiere. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo usando specifiche attrezzature idrauliche per liberare i passeggeri incastrati tra le lamiere dell’abitacolo dell’auto.

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Nonostante la rapidità dell’intervento e ogni sforzo, per le tre vittime dello schianto non c’è stato nulla da fare e il personale sanitario ne ha dovuto constatare il decesso sul posto. Estratta viva invece una quarta persona, stabilizzata dai medici e trasportata con codice di massima urgenza in ospedale  dove è stata ricoverata in gravissime condizioni.

Sul luogo del sinistro anche la Polizia Locale che, dopo aver chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi, ha effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dello scontro. Secondo i primissimi dati, l’auto viaggiava in direzione Reggio Emilia quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con l‘autocarro che percorreva la via Emilia in direzione opposta.

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