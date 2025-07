Quindicenne scomparso nel nulla a Porto Empedocle, appello dei parenti: “Aiutateci a trovarlo”

Il quindicenne di nome Jonathan è stato visto per l’ultima volta domenica sera nella cittadina siciliana dove abita ma non è più rientrato a casa. Il suo telefono risulta spento. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio i luoghi frequentati abitualmente dall’adolescente ma purtroppo al momento non ci sono tracce che riconducono al giovane.

Momenti di ansia e preoccupazione nell'Agrigentino per la scomparsa improvvisa di un ragazzo di soli 15 anni, allontanatosi da casa nelle scorse ore a Porto Empedocle facendo perdere le sue tracce. “Aiutateci a trovarlo” è l’appello pubblico lanciato da genitori e parenti che hanno deciso di rivolgersi anche ai social dopo averlo cercato nei luoghi abituali senza successo e aver denunciato la scomparsa del minore alle forze di polizia.

Il quindicenne di nome Jonathan è stato visto per l’ultima volta domenica sera nella cittadina siciliana dove abita, dopo essere uscito di casa, ma non è più rientrato. I familiari hanno cercato di contattarlo non vedendolo arrivare ma il suo telefono risulta spento. Secondo indiscrezione, l’ultima volta in cui è stato visto era in compagnia di una ragazza. Questo fa sospettare un allontanamento volontario.

Dopo la denuncia, carabinieri e polizia hanno attivato subito il piano di ricerche per persone scomparse e ascoltato parenti e amici per capire se il giovane abbia appoggi o qualcuno che possa averlo aiutato in una possibile fuga. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio anche i luoghi frequentati abitualmente dall’adolescente ma purtroppo al momento non ci sono tracce che riconducono al giovane

Sui social tanti gli appelli sia agli utenti, per eventuali avvistamenti, sia allo stesso 15enne. “Jojo torna per favore”, si legge in un appello rilanciato più volte online, che aggiunge: “Abbiamo bisogno del vostro aiuto!!! È scomparso da ieri sera questo ragazzo… chiunque l'abbia visto o abbia informazioni, per favore ci contatti!! Si chiama Jonathan". Al momento della sparizione indossava una maglietta bianca e pantaloncini chiari.