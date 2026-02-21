Incinta al nono mese, ha le doglie e partorisce in casa una bimba con l’aiuto del 118

Donna incinta al nono mese viene colpita dalle doglie e partorisce in casa a Giugliano in Campania. Soccorsa dal 118 che trasporta sia la mamma che la neonata in ospedale per l'assistenza. Una bella storia a lieto fine avvenuta questa mattina, sabato 21 febbraio. A raccontarla è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero: "La postazione Giugliano 02 del 118 – scrive – riceve l’allerta per un codice KC14R in via Milanesi, a Giugliano in Campania. La segnalazione parla chiaro: probabile parto in casa. L’ambulanza parte immediatamente, consapevole che ogni secondo può fare la differenza. Giunti sul posto, i soccorritori si trovano davanti a una scena carica di tensione ed emozione: la mamma è in bagno, provata ma cosciente, mentre la neonata è già venuta alla luce ed è tra le braccia di una parente, ancora legata al cordone ombelicale. Scatta il protocollo ginecologico".

"In collegamento con il medico di centrale operativa – prosegue l'associazione – l’equipe interviene con precisione e sangue freddo: vengono posizionate due clamp alle estremità del cordone e l’infermiera dell’ambulanza procede al taglio. Un gesto semplice solo in apparenza, ma che segna il primo atto ufficiale di vita autonoma della piccola. Subito dopo, l’autista soccorritore si accerta del segnale più atteso e rassicurante: il pianto spontaneo della bimba. Un suono che riempie la stanza, scioglie la tensione e trasforma la paura in speranza. Verificata la stabilità dei parametri vitali di mamma e figlia, l’equipaggio organizza il trasporto verso l’ospedale di Giugliano, dove entrambe vengono affidate alle cure del personale sanitario per i controlli di routine".