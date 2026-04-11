Iran, la guerra in diretta: al via i negoziati con gli USA in Pakistan. Trump: “Un buon accordo? Nessuna arma nucleare”

Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei si starebbe riprendendo dalle gravi ferite riportate nell’attacco aereo che avrebbe ucciso il padre, secondo fonti vicine alla sua cerchia citate da Reuters. Il volto sarebbe rimasto sfigurato e avrebbe riportato danni anche alle gambe, ma manterrebbe lucidità mentale e continuerebbe a partecipare alle decisioni su guerra e negoziati con Washington tramite audioconferenze.

Le informazioni non sono verificabili in modo indipendente e restano forti incertezze sulle sue reali condizioni, mai mostrate pubblicamente dopo l’attacco e la successiva successione alla guida del Paese.