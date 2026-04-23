Baviera, compra cassaforte usata per 15 euro e trova lingotto d’oro da 32mila euro: chiama la polizia e lo restituisce

L’incredibile scoperta di un 57enne tedesco di Trostberg. Dalla piccola cassaforte di seconda mano ad uso domestico che aveva comprato su un sito di annunci è spuntato fuori un lingotto d’oro da 250 grammi per un valore complessivo tra i 32mila e i 34mila euro. L’anziano proprietario lo aveva dimenticato in unno scompartimento segreto.

I lingotto rinvenuto nella cassaforte

Un piccolo acquisto online tra privati dal valore di appena 15 euro si è rivelato una scoperta spettacolare per un 57enne tedesco di Trostberg, in Baviera. Dalla piccola cassaforte di seconda mano ad uso domestico che aveva comprato su un sito di annunci è spuntato fuori un lingotto d'oro da 250 grammi per un valore complessivo tra i 32mila e i 34mila euro visto che il prezzo del metallo prezioso è schizzato alle stelle negli ultimi tempi. Un colpo di fortuna incredibile che però l'uomo ha deciso di non tenere nascosto. Il 57enne infatti la scorsa settimana ha contattato la stazione di polizia di Trostberg per raccontare l'accaduto con l'intenzione di restituire il lingotto.

"Invece di festeggiare in silenzio, l'onesto cittadino ha fatto la cosa giusta e ha contattato la stazione di polizia di Trostberg" ha spiegato la polizia dell'Alta Baviera che si è subito mobilitata contattando il precedente proprietario della cassaforte per cercare di ricostruire la provenienza del lingotto. Dalle indagini si è scoperto così che il lingotto era di proprietà del nonno del venditore, un anziano novantenne che si era semplicemente dimenticato del preziosissimo oggetto all'interno della vecchia cassaforte messa in vendita.

Il lingotto infatti non si trovava nei normali ripiani ma in una sorta di scompartimento segreto sul lato della cassaforte che pare fosse stato aggiunto in seguito. Nemmeno l'acquirente inizialmente si era accorto nella sua presenza e solo quando ha cercato di installare la cassaforte nel suo semiinterrato ha notato il rigonfiamento con dentro il lingotto d'oro.

Poiché il lingotto non è risultato rubato, la Polizia ha archiviato il caso e spetterà ora ad acquirente e venditore accordarsi su come procedere ma pare non ci sarà nessuna battaglia legale visto che l'acquirente ha dichiarato alla polizia di Trostberg di non volerlo assolutamente tenere. La scoperta del lingotto è stata comunque una doppia fortuna per il venditore, sia perché l'acquirente è stato onesto denunciando il fatto alla polizia sia perché il prezioso di oggetto rischiava di finire in discarica.

Secondo quanto ricostruito, infatti, la cassaforte era stata messa in vendita già da qualche tempo a un prezzo iniziale di 20 euro ma nessuno si era fatto avanti. Per questo l'anziano aveva chiesto al nipote di abbassare il prezzo di 5 euro. "Se nessuno la prende neanche a questo prezzo, la butteremo via" avrebbe detto infatti al nipote prima della vendita.