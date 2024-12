Ascolti tv mercoledì 25 dicembre: chi ha vinto tra Il Concerto di Natale in Vaticano e Stanotte a Roma

video suggerito

La sera di Natale, mercoledì 25 dicembre 2024, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, musica e film a tema natalizio. Su Canale 5 è andato in onda il tradizionale Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci, mentre su Rai1 spazio a Stanotte a Roma di Alberto Angela. Chi ha vinto agli ascolti tv e tutti i dati Auditel del 25 dicembre.

Chi ha vinto tra Il Concerto di Natale e Stanotte a Roma

Durante la sera di Natale, Canale 5 ha lasciato spazio al tradizionale Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Federica Panicucci. L'evento si è tenuto lo scorso 14 dicembre presso l'Auditorium Conciliazione di Roma ed è stato trasmesso in prima serata mercoledì 25 dicembre. Artisti italiani e internazionali si sono riuniti in una serata volta a sostenere la raccolta fondi di due progetti umanitari a favore dei minori promossi da Missoni Don Bosco. L'evento è stato visto da 1.572.000 spettatori con uno share del 12.7%.

Rai1 invece ha voluto dare spazio a Stanotte a Roma, una trasmissione-evento condotta da Alberto Angela alla scoperta delle bellezze della Capitale, da Castel Sant'Angelo al Colosseo, passando per tutti i monumenti che l'hanno resa ‘Eterna'. Lo speciale è stato seguito da3.058.000 spettatori pari al 20.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste, che a loro volta hanno lasciato spazio a una programmazione quasi del tutto natalizia. Su Rai2 il film Natale a Biltmore ha interessato 606.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Rai3 invece spazio a Il paradiso può attendere, che è stato visto da 525.000 spettatori e il 3.2% di share. Su Rete 4 il tradizionale Notting Hill, con Hugh Grant e Julia Roberts, è stato visto da 793.000 spettatori (5.2% share). Italia 1 ha trasmesso Miracolo nella 34esima Strada, che è stato visto da 1.323.000 spettatori (8.4%). Su Nove è andata in onda la finale de La Corrida 2024, condotta da Amadeus, che è stata vista da 1.047.000 spettatori (7.9%).