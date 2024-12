Federica Uliano vince La Corrida 2024: “A mia mamma, vive dentro di me”, la commozione di Amadeus

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Federica Uliano è la vincitrice de La Corrida 2024. La ragazza, 24 anni, originaria di Sesto San Giovanni (Milano), si è classificata al primo posto nel programma condotto da Amadeus. La finale è andata in onda su Nove la sera di Natale, martedì 25 dicembre.

La vittoria di Federica Uliano e la dedica alla madre

Federica Uliano ha battuto gli altri concorrenti e conquistato l'ambito ‘campanaccio d'oro' grazie all'interpretazione del brano Hallelujah di Leonard Cohen. La ragazza, che ha 24 anni e lavora in un fast food nell'hinterland milanese, ha scelto di dedicare la vittoria nel programma alla mamma scomparsa. "Ho sempre pensato che la mia voce fosse un dono donatomi da lei. Anche lei aveva il sogno di cantare, ma il destino è stato crudele", ha spiegato al conduttore, che è apparso visibilmente commosso. E poi ha aggiunto: "Mi piace pensare che un po' di lei continui a vivere dentro di me. Realizzando questo sogno è come se lo realizzasse anche lei. In una società in cui vincono ed emergono sempre le personalità forti, una persona che si è sempre sentita ultima come me, oggi è arrivata prima”.

Chi è Federica Uliano, vincitrice de La Corrida 2024

Federica Uliano ha conquistato il pubblico fin dalla prima puntata del programma, quando era riuscita a ottenere il lasciapassare per la finalissima grazie alla sua interpretazione di Nothing compares 2 U di Sinnead O'Connor. Ha 24 anni e lavora per una catena di fast food a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Come racconta sul suo profilo Instagram, è da sempre appassionata di canto e il suo nome d'arte è Bessey. Studia all'accademia di canto Focus on You Artist Academy parallelamente al suo lavoro. A inizio dicembre era apparsa anche al videobox di Rai2, pubblicando sui social un estratto della sua esibizione.