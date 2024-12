video suggerito

Selvaggia Lucarelli incorona a sorpresa Sonia Bruganelli a Ballando: “Quest’edizione le deve tanto” Nella finale di Ballando con le stelle in onda sabato 21 dicembre, spazio per i complimenti di Selvaggia Lucarelli alle protagoniste femminili dell’edizione. La giurata nomina a sorpresa Sonia Bruganelli: “Ha portato il conflitto all’interno del programma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Federica Nargi e Luca Favilla si esibiscono in un Paso nella finale di Ballando con le stelle. Nel corso della puntata, Nargi racconta come ha vissuto la sua esperienza nel dance show, mentre a darle supporto nel pubblico c'è suo marito Alessandro Matri: "È più teso di me". Nel momento dei giudizi, Selvaggia Lucarelli ne approfitta per complimentarsi con lei e con Sonia Bruganelli: "È stata un'edizione al femminile, in cui tutte le protagoniste hanno dimostrato qualcosa".

Federica Nargi: "Pensavo di passare solo per la bellona del cast"

Nel filmato in onda prima dell'esibizione di Federica Nargi e Luca Favilla, la showgirl si emoziona nel parlare del percorso all'interno del dance show: "Non voglio pensare che siamo alla fine, mi prende male. Luca continua a piangere ad ogni abbraccio". Ammette, poi, di essere felice per aver trasmesso al pubblico e alla giuria la sua interiorità: "Pensavo di essere vista solo come la bellona del cast e che nessuno andasse oltre". A confermare la sua percezione c'è Sara Di Vaira: "Quello che hanno tutti definito la bellezza è la simpatia e l'intelligenza". A supportarla tra pubblico c'è Alessandro Matri: "È più teso di me. Io ho dato il massimo, è stato difficile stare lontano dalle mie figlie". Nel momento delle votazioni, Ivan Zazzaroni: "Avrei voluto dare un giudizio in rima ma con Federica vengono solo rime sconvenienti". La frase, però, non viene apprezzata da Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: "È stata un'edizione al femminile"

"È una delle edizioni più al femminile di sempre, le protagoniste sono state soprattutto le donne. Tutte hanno dimostrato di essere qualcosa che va oltre. Tu sei arrivata bellissima e hai mostrato di essere la più simpatica – esordisce Selvaggia Lucarelli – Bianca è arrivata qui determinata e si è innamorata. Federica, campionessa olimpica, ha cambiato tre coppie". La giurata, poi, tira in ballo un'ex concorrente per complimentarsi con lei: "Sonia Bruganelli è rimasta Sonia Bruganelli ma questa è una cosa meravigliosa. Ha dato tanto a questo programma perché ha portato il conflitto, ha regalato qualcosa a questa edizione". E conclude: "È la prima edizione di Ballando in cui mi dispiace che debba vincere qualcuno".