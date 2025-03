Come partecipare alla Corrida di Amadeus sul nove: aperti i casting, i requisiti per diventare concorrente

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La Corrida di Amadeus scalda i motori. Sono aperti i casting della nuova edizione del programma in onda prossimamente sul Nove. Come sempre, lo scopo sarà quello di dare spazio ai "dilettanti allo sbaraglio". Come da tradizione, dunque, il palco sarà messo a disposizione di chi è convinto di avere un talento inespresso. In studio, il pubblico deciderà se applaudire o fischiare i concorrenti. Vediamo come procedere per partecipare ai casting.

Come partecipare ai casting de La Corrida

Il programma La Corrida, che dà spazio ai dilettanti allo sbaraglio, sta per tornare sul Nove. Sono aperti i casting. Per partecipare alla nuova edizione del programma condotto da Amadeus, sono a disposizione tre modalità:

mandare una mail a corrida@corima.tv;

telefonare al numero +39 393 4093447;

compilare la scheda casting sul sito Corima.tv.

Chi può candidarsi: i requisiti e il regolamento

Per partecipare alla Corrida basta compilare l'apposito modulo. I requisiti in questo caso non sono stringenti, anche perché il programma è aperto a dilettanti allo sbaraglio di tutte le età. Nella scorsa edizione ha partecipato persino un tenerissimo cane che ha cantato la canzone Roar. Di seguito le informazioni richieste dal modulo di partecipazione:

Nome e cognome;

Data di nascita;

Nazionalità;

Luogo di nascita e residenza;

Numero di telefono;

Occupazione;

E-mail;

Foto in primo piano;

Foto a figura intera.

Poi occorre specificare se si intende partecipare come cantante, ballerino, strumentista, imitatore di rumori, imitatore di personaggi, attore, poeta o altro. Il modulo richiede anche di precisare se l'esibizione sia da solo, in coppia o in gruppo. Infine c'è uno spazio in cui il candidato è invitato a raccontare qualcosa in più sulla sua esibizione o sulla sua storia.