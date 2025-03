Ora o mai più tornerà? Lo show con Marco Liorni merita una chance ma ha bisogno di conflitti e di una ricompensa

A cura di Andrea Parrella

73 CONDIVISIONI condividi chiudi

Premessa d'obbligo, le considerazioni che leggerete sono frutto di un'interessante esperienza a "Ora o mai più", lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Marco Liorni, al quale ho preso parte come giurato insieme ai colleghi Claudia Rossi e Andrea Laffranchi. È una premessa funzionale ad approfondire un elemento che caratterizzerà sia la semifinale che la finale del programma: la registrazione dello show. In onda per cinque puntate in diretta, "Ora o mai più" chiude con due appuntamenti in cui viene meno il contatto con il pubblico, il quale aveva partecipato attivamente via social a determinare gli esiti delle prime puntate.

Il programma funziona meglio con la diretta

Non è una scelta, inutile dirlo, ma una condizione con cui fare i conti. Per ragioni di tempistiche e anche di tipo logistico, "Ora o mai più" si sovrapponeva al nuovo show del sabato sera di Carlo Conti che partirà alla fine di marzo. Da qui la scelta Rai di registrare le ultime due puntate per non sovrapporsi con la nuova produzione. Inutile dire anche che "Ora o mai più" senza diretta soffra, proprio perché l'incidenza del pubblico è stato un fattore che ha alimentato il programma nelle prime settimane di messa in onda. Privare la trasmissione di un elemento di questo tipo genera un grosso limite.

Un limite che penalizza molto una trasmissione nata da un'idea assai forte, ritornata in onda con la conduzione di Liorni dopo diverse edizioni targate Amadeus. I presupposti di "Ora o mai più" sono quelli del punto di equilibrio perfetto tra talent e people show. Ci sono le competenze dei protagonisti, c'è il viaggio dell'eroe come presupposto narrativo alla base del programma, c'è una sufficiente ma non prevaricante dose di dramma, perché vicende come quelle di Pago, Pierdavide Carone (che, alla fine, ha vinto quest'edizione), Loredana Errore o Anonimo Italiano si prestano tutte, diversamente, al racconto documentaristico.

Il limite è l'assenza di conflitto

Purtroppo, come tutti i programmi di questo genere, "Ora o mai più" rischia di appannarsi in assenza di conflitto, vero nodo di questa produzione Rai. Una trasmissione come questa non può fare a meno del confronto, se possibile anche dello scontro, della critica accesa. Il meccanismo, al contrario, crea una dinamica difficile da scardinare, in cui i coach si dimostrano troppo indulgenti verso i concorrenti, che si esibiscono insieme al proprio coach. Un giudizio negativo riguarderebbe sia il concorrente che il coach e, tra colleghi e colleghe, questa propensione non c'è. Non è un inno al cattivismo e alla polemica spinta, ma non è un caso che tra i personaggi che meglio hanno funzionato tra i concorrenti ci sia Valerio Scanu, che in alcune occasioni ha raccolto commenti negativi e si è dimostrato bravissimo a parare i colpi e rispondere a modo suo.

Ora o mai più merita un'altra chance

Ci sono ancora speranze? Mettere in soffitta un programma che richiederebbe solo dei ravvedimenti sarebbe forse un peccato. Inserire un elemento che sleghi i giudicanti dai giudicati potrebbe cambiare molto le meccaniche e contribuire a far sì che il programma respiri anche oltre se stesso, sui social e giornali, sul modello "Ballando con le Stelle". Va inoltre ricordato che lo show, sfritto da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa, Rossella Rizzi ed Eleonora Iannelli, ha dovuto scontrarsi con la corazzata "C'è posta per te", un programma immarcescibile che non lascia grande spazio di manovra sotto il profilo degli ascolti. Averlo sfidato quando c'erano ospiti Stefano De Martino – pochi minuti prima su Rai1 alla conduzione di "Affari Tuoi" – o Amadeus e Giovanna Civitillo, inevitabili reminiscenze Rai, non ha certamente aiutato.

Una chance ulteriore a "Ora o mai più" dovrebbe essere concessa, soprattutto se si riuscisse a creare una dinamica simile a quella nata involontariamente con Carone, meritatamente vincitore, che la settimana prossima parteciperà al San Marino Song Contest per sperare in una partecipazione a Eurovision. Se al programma si aggiungesse dal principio un elemento di ricompensa reale – Scanu a Fanpage parlava di Sanremo – ci sarebbe un altro elemento narrativo da spendere.

73 CONDIVISIONI condividi chiudi