Ora o mai più, cambia tutto nella semifinale: la classifica a sorpresa della sesta puntata La sesta puntata di Ora o mai più si chiude con un risultato a sorpresa, dopo il dominio di Pierdavide Carone nelle scorse settimane cambia la testa della classifica al termine della semifinale.

A cura di Andrea Parrella

Ora o mai più ritorna dopo la pausa sanremese. Il 22 febbraio è andata in onda la sesta puntata del programma condotto da Marco Liorni, scritto dallo stesso Liorni con Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa e Rossella Rizzi, registrata agli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Dopo un dominio di Pierdavide Carone per diverse puntate, qualcosa cambia. La puntata, dovendo fare a meno del parere del pubblico via social, si è articolata in 2 manche: nella prima i concorrenti si sono esibiti come di consueto con i loro tutor, mentre nella seconda ci sono state le sfide tra i concorrenti con gli ospiti speciali: Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo ed Amii Stewart.

Come cambia il sistema di voto per la semifinale di Ora o mai più

Alla valutazione degli otto Maestri si è aggiunto il voto di un panel di 100 persone del pubblico in sala che, dotato di tastierina, potrà attribuire le sue preferenze ai propri beniamini. Prevista in studio anche la presenza di tre giornalisti (Andrea Laffranchi del Corriere della Sera, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano e Andrea Parrella di Fanpage) che hanno commentato e assegnato un bonus da 10 punti ad uno solo dei concorrenti.

La prima manche si fa notare per alcuni momenti di rilievo, dalla confessione di Pago sulle sue scelte del passato, al dibattito tra Valerio Scanu e la giuria dopo la sua performance. La manche si è chiusa con una classifica insolita, che vedeva Antonella Bucci inizialmente in testa, davanti a Pierdavide Carone e Loredana Errore. Successivamente, con i 10 punti della giuria di giornalisti assegnati a Pago, è stato lui a balzare in testa.

Scanu in testa alla classifica nella seconda manche

Nel corso della seconda manche, invece, i concorrenti si sono esibiti in duetto con Enrico Ruggeri, Michele Zarrillo e Amii Stewart, sfidandosi a coppie. La prima sfida tra Matteo Amantia e Loredana Errore viene vinta dalla voce degli Sugarfree. Nella seconda Valerio Scanu si impone su Anonimo Italiano. Antonella Bucci si impone poi su Pierdavide Carone, mentre nell'ultima sfida Carlotta ha la meglio su Pago.

Si delinea una prima classifica parziale che vede in testa Antonella Bucci, secondo Scanu e terzo Amantia. Classifica su cui incide molto il voto della giuria popolare in studio, facendo balzare in testa Valerio Scanu, che vince così la semifinale, vincendo la prima puntata di questa edizione di Ora o mai più.