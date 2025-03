video suggerito

Loredana Errore: “Ho dato un nome alle mie stranezze, ho una lieve forma di autismo” Loredana Errore ha chiuso la sua esperienza a Ora o mai più con la finale del 1 marzo. La cantante ha raccontato di essersi capita di più in questi ultimi anni: “Ho una lieve forma di autismo che mi ha portato a volermi circondare di amore, sensibilità, e mi ha permesso di vivere un mondo a colori”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è chiusa con la finale del 1 marzo l'ultima edizione di Ora o mai più, lo show condotto da Marco Liorni che ha incoronato Pierdavide Carone come vincitore. Tra i protagonisti di questa edizione anche Loredana Errore, accompagnata da una storia complessa e toccante che ha fatto da sfondo al suo percorso di rinascita, canora e non solo, in questo programma. L'ultima puntata è stata anche pretesto per una confessione di Errore al pubblico: “Ho dato un nome alle mie stranezze, sono autistica“.

Il racconto di Loredana Errore

La cantante ha spiegato di aver fatto un grande lavoro su sè stessa per capire come mai avesse certi comportamenti e certe reazioni. La cantante ha scoperto di appartenere allo spettro autistico. Qualcosa che fa parte di lei, come Errore ha raccontato, e che dovrà accettare completamente. Una confessione che aveva già fatto in un'intervista al settimanale Chi: "

Volevo ricostruirmi e tornare con un messaggio positivo, gestire la mia nuova vita in maniera dignitosa e luminosa. Ho una lieve forma di autismo che mi ha portato a volermi circondare di amore, sensibilità, e mi ha permesso di vivere un mondo a colori. Cerco la felicità come Pollyanna, la bambina dei cartoni animati che, come me, è stata abbandonata e, poi, adottata.

Loredana Errore ha mostrato sin dalla prima puntata di questa edizione una grande emotività sul palco e uno stile nell'esecuzione caratterizzato da quell'intreccio di timbri vocali che quasi davano l'impressione di più voci e più anime espresse dall'artista. Una peculiarità complessa da gestire, sulla quale ha lavorato molto con il coach Marco Masini: “Il pubblico mi aiuta, tante cose mi aiutano. Sento la mano di Dio in tante cose“.

La classifica finale di Ora o mai più

La finale del programma, che si è chiusa con la vittoria di Pierdavide Carone, ha visto Loredana Errore chidere la sua esperienza al settimo posto in classifica, pur essendo riuscita, nel corso delle settimane, a brillare sul palco proprio per la capacità di entrare in connessione con il suo coach e i pezzi che le venivano assegnati. Ecco la classifica finale del programma:

Pierdavide Carone 109 punti

Matteo Amantia Sugarfree 77 punti

Pago 72 punti

Antonella Bucci 71 punti

Valerio Scanu 70 punti

Loredana Errore 69 punti

Carlotta 50 punti

Anonimo Italiano 36 punti