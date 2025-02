video suggerito

Ora o mai più 2025, chi ha vinto e la classifica della quinta puntata Pierdavide Carone ha vinto la quinta puntata di Ora o mai più, andata in onda sabato 8 febbraio su Rai1. Il cantante ha totalizzato 18 punti. Al secondo posto Valerio Scanu. Ecco la classifica completa.

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 8 febbraio è andata in onda la quinta puntata di Ora o Mai più, in prima serata su Rai1 con la conduzione di Marco Liorni. A vincere la serata è stato Pierdavide Carone con 18 punti, seguito da Valerio Scanu con 14. Il cantante si è esibito con Gigliola Cinquetti prima con il brano Donna Cannone e poi con Fai Rumore, riuscendo a conquistare il pubblico e vincendo contro gli altri concorrenti. Ecco la classifica finale.

Pierdavide Carone è il vincitore della puntata di Ora o mai più dell’8 febbraio

Pierdavide Carone ha vinto la quinta puntata di Ora o Mai più, in onda sabato 8 febbraio su Rai1. Il cantante si è prima esibito con la Donna Cannone insieme a Gigliola Cinquetti, poi nella seconda manche a tema Sanremo ha portato sul palco il brano Fai Rumore di Diodato. Queste due esibizioni hanno il pubblico e portato l'artista in cima alla classifica con un totale di 18 punti, come già era successo in alcune precedenti puntate.

La classifica e i punti della N° puntata

La quinta puntata di Ora o Mai più ha visto Pierdavide Carone, seguito da Gigliola Cinquetti, conquistare il primo posto in classifica con un totale di 18 punti. Al secondo posto Valerio Scanu, mentre all'ultimo Anonino Italiano con solo 2 punti. Di seguito la classifica completa:

Pierdavide Carone 18 punti Valerio Scanu 14 punti Carlotta 12 punti Loredana Errore 10 punti Pago 9 punti Antonella Bucci 8 punti Matteo Amantia 6 punti Anonimo italiano 2 punti