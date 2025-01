video suggerito

Ora o mai più, Pierdavide Carone vincitore: la classifica della seconda puntata Pierdavide Carone ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più in onda ieri sera su Rai 1. Con 18 punti si è classificato primo nella classifica generale: ultimi, a pari merito, Anonimo Italiano e Carlotta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 18 gennaio 2025, è andata in onda la seconda puntata di Ora o mai più, lo show di Marco Liorni in prima serata su Rai 1. L'appuntamento ha visto la partecipazione di diversi ospiti tra cui Fausto Leali, Paolo Vallesi e Alexia, ed è terminato con la vittoria di Pierdavide Carone che è riuscito a conquistare tutti supportato dalla voce di Gigliola Cinquetti e di Fausto Leali. L'ex di Amici ha vinto la puntata con 18 punti. Ultimi, a pari merito, Anonimo Italiano e Carlotta con 3 punti.

Chi ha vinto Ora o mai più nella seconda puntata del 18 gennaio

Pierdavide Carone ha vinto la seconda puntata di Ora o mai più andata in onda ieri sera, sabato 18 gennaio, in prima serata su Rai 1. Dopo aver cantato con Gigliola Cinquetti sulle note de Alle porte del sole e con Fausto Leali sulle note de Io camminerò, ha conquistato il primo posto della classifica social e di quella generale. Ultimi, a pari merito, Anonimo Italiano e Carlotta.

La classifica e i punti della seconda puntata

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi Pierdavide Carone si è classificato primo nella classifica generale al termine di Ora o mai più andato in onda ieri sera su Rai 1. Secondo Matteo Amantia, terzo Pago. L'ex allievo di Amici ha conquistato la vittoria della seconda puntata del programma raccogliendo tutti voti alti dopo l'esibizione. Alex Britti gli ha assegnato un 8, così come Raf, Marco Masini e Donatella Rettore. Patty Pravo gli ha dato un 7, così come Riccardo Fogli. Rita Pavone lo ha premiato con un 9. Questa la classifica completa:

Pierdavide Carone – 18 punti Matteo Amantia 15 punti Pago 12 punti Antonella Bucci 11 punti Loredana Errore/Valerio Scanu 9 punti Anonimo Italiano/Carlotta 3 punti