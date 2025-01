video suggerito

Ora o mai più, le anticipazioni di sabato 18 gennaio: chi sono gli ospiti della seconda puntata Sabato 18 gennaio va in onda una nuova puntata di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. Lo show continuerà a mettere al centro della scena cantanti un tempo di successo e ora lontani dalle luci della ribalta. Ad arricchire la serata di oggi ci saranno alcuni ospiti d’eccezione, ecco chi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 18 gennaio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il secondo appuntamento di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. In diretta dal Nomentano 5 – Studi Televisivi "Fabrizio Frizzi", lo show musicale continuerà a mettere al centro della scena cantanti un tempo di successo e ora lontani dalle luci della ribalta. Al termine della prima puntata, grazie al voto dei “coach” e dei social, la vittoria è andata a Matteo Amantia, ex Sugar Free, (che ha collezionato 18 punti), che ha cantato in coppia con il suo coach, Alex Britti. Al secondo posto con 16 punti Pierdavide Carone, ex di Amici, che con Gigliola Cinquetti ha eseguito la canzone “Di Notte”. Ecco chi saranno gli ospiti della seconda puntata.

Gli ospiti della seconda puntata di Ora o mai più

Ad arricchire la serata di sabato 18 gennaio ci saranno ospiti d'eccezione come Fausto Leali, Paolo Vallesi e Alexia che si esibiranno con duetti inediti, mentre Patty Pravo e Riccardo Fogli saranno di nuovo insieme in un duetto che farà rivivere al pubblico il loro amore per la musica italiana e le atmosfere che li hanno caratterizzati nei loro periodi di maggior successo. Tutte le interpretazioni sono dal vivo, con l'orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Leali si è raccontato in un'intervista con Emma D'Aquino nello studio di Sabato in diretta. Il celebre cantautore ha ripercorso il periodo dei primi successi fino a raccontare il dolore per la scomparsa della mamma.

La classifica dei concorrenti dopo la prima puntata

Dietro Matteo Amantia (18 punti) e Pierdavide Carone (16 punti), al terzo posto si è classificata Antonella Bucci, che con Raf ha cantato “Amarti è l'immenso per me”, conquistando 11 punti. Questi gli abbinamenti degli otto concorrenti, che continuano a sfidarsi, guidati da otto eccellenze della musica leggera italiana che li affiancano nelle interpretazioni e li giudicano: Valerio Scanu con Rita Pavone, Matteo Amantia con Alex Britti, Pago con Patty Pravo, Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti, Carlotta con Donatella Rettore, Loredana Errore con Marco Masini, Antonella Bucci con Raf, Anonimo Italiano con Riccardo Fogli. Alla valutazione degli otto Maestri si aggiunge anche il voto Social del pubblico, che potrà attribuire le sue preferenze.