"Mi sembravi una neg*a", la gaffe di Donatella Rettore e la reazione di Loredana Errore a Ora o mai più Donatella Rettore commentando l'esibizione di Loredana Errore a Ora o mai più ieri sera si è lasciata sfuggire la N word. "Mi sembravi una neg*a" ha dichiarato prima che calasse il silenzio in studio. "Non è una bella parola", il commento dell'artista in gara.

A cura di Gaia Martino

Loredana Errore e Marco Masini nella puntata di Ora o mai più andata in onda ieri sera, sabato 1 febbraio, hanno duettato insieme sulle note di La notte di Arisa. La performance è piaciuta a tutti i giudici e ha permesso all'artista di vincere la puntata. Donatella Rettore nel commentarla si è lasciata sfuggire la N word: "Mi sembravi quasi una neg*ra".

Il commento di Donatella Rettore per Loredana Errore

Dopo aver assistito alla performance di Loredana Errore e Marco Masini sulle note di La notte di Arisa, Donatella Rettore ha commentato: "Mi sei piaciuta tanto, ma non piangere perché odio i piagnistei. Nella vita si piange troppo, stasera di fa festa. Hai cantato molto bene. Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una neg*a. Una voce nera, scura, bella, 9". Dal pubblico è calato il silenzio, l'artista ha allora risposto: "Sicuramente una voce black, non neg*a. Neg*a non è una bella parola". "Le è scappato" è subito intervenuto Marco Liorni prima che la giudice rispondesse: "Ho detto una voce nera. Non Aretha Franklin, però per me è un 9″.

Anche per Rita Pavone l'esibizione ha meritato un voto alto: "Mi è venuto il magone, quando qualcuno esprime qualcosa, si smuove tutto. Lei ha una vocalità strana, forte, intrigante. Hai tutte le qualità per fare musica. Marco scrivile una canzone, se la merita. Per me 10". Il 10 è arrivato anche da Riccardo Fogli: "Sei sempre molto brava, sei fortunata ad avere un coach così. Ti ho dato 10, sono partito con l'1 per cercare di darti di più. Questo è il primo 10 che dò nel mio percorso".

Loredana Errore ha vinto la puntata di Ora o mai più

Dopo le due puntate consecutive vinte da Pierdavide Carone, la quarta puntata di Ora o mai più in onda ieri sera, sabato 1 febbraio, ha visto il trionfo di Loredana Errore, premiata con voti altissimi dai giudici. Antonella Bucci si è classificata seconda, ultimi invece Matteo Amantia e Carlotta, a pari merito.