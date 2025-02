Pago: “Il gossip ha condizionato la mia carriera, ma quando non hai una lira non hai scelta”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Pago è tra i protagonisti di Ora o mai più. L'artista, che in questi anni ha avuto un ruolo in diversi programmi televisivi, si è rimesso in gioco per la nuova edizione del programma di Rai1 condotto da Marco Liorni. Una carriera complessa, la sua, segnata da un successo improvviso, ma anche un crollo improvviso, dovuto soprattutto a vicende personali che poco avevano a che fare con l'ambito strettamente artistico e musicale, ma con la sua vita personale.

Pago e il peso delle scelte personali sulla carriera

Una vita personale che non ha provato alcun imbarazzo a mostrare negli anni, prendendo parte a diversi programmi televisivi che lo hanno esposto molto sotto il profilo del gossip. Cosa della quale non si vergogna, pur ammettendo di aver capito da subito che la cosa avrebbe potuto compromettere la sua carriera. In occasione della semifinale di Ora o mai più del 22 febbraio, ha risposto proprio a questa domanda, posta da Fanpage.it in trasmissione: "Me ne sono sicuramente preoccupato, ma sono molto onesto nel dire che quando non hai una lira hai poche alternative. Certe cose pesano sicuramente, vorresti poter scegliere, ma non è così semplice".

La partecipazione a Temptation Island del 2019

Pago aveva già parlato di quanto la questione economica abbia pesato nel corso degli anni, costringendolo a delle scelte obbligate che hanno condizionato il suo percorso. Dopo un periodo lontano dalla tv, nel 2019 Pago ha deciso di partecipare al programma Temptation Island Vip in coppia con la compagna Serena Enardu (con cui è uscito separato, per poi tornare insieme qualche anno più tardi). Una scelta, come ha spiegato oggi a Ora o Mai più, presa perché all'epoca era rimasto senza soldi: "Quando mi dicono come mai l'ho fatto, rispondo per soldi. Quando ho partecipato a Temptation Island non avevo più un euro, niente".