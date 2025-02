video suggerito

Affari Tuoi, la fidanzata di Giovanni: “Partecipai prima io ma non abbiamo violato il regolamento. I soldi sono tassati al 40%” Jessica Falvo, ex pacchista che partecipò ad Affari Tuoi nella passata edizione di Amadeus, ha risposto a Fanpage.it alla polemica nata dopo la partita del suo fidanzato Giovanni, in onda ieri su Rai 1. “Non siamo sposati, il regolamento vieta la partecipazione a chi ha legame di parentela” ha spiegato. E sulla vincita: “Quella in tv non è reale”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il caso di Giovanni Francesco Molinaro – Gianfranco per gli amici – che ha giocato ieri la sua partita ad Affari Tuoi continua a far discutere. Il concorrente del game show condotto da Stefano De Martino, della Regione Calabria, ha vinto 40mila euro ma, mentre era in onda la puntata che lo vedeva protagonista, sono emersi alcuni dettagli che hanno acceso il chiacchiericcio. Oltre al nome del pacchista diverso da quello presente sul suo profilo Instagram, è emerso che Giovanni è fidanzato con Jessica Falvo, protagonista di una puntata di Affari Tuoi della passata edizione. Quest'ultima a Fanpage.it ha chiarito che si è trattato di un caso del destino: hanno fatto i casting in due edizioni differenti e, non essendo sposati, non hanno violato il regolamento del programma.

La chiamata a Giovanni da Affari Tuoi, arrivata un anno dopo la tua partecipazione, è stata davvero un caso?

Dicono che Gianfranco è andato nel programma sotto copertura, ma non è così. Entrambi abbiamo fatto il provino, come lo fanno tutti. Io feci domanda lo scorso anno, mi chiamarono e fui scelta. Stessa cosa è capitata a lui. Gli dissi "Cosa ti costa fare domanda?". Il regolamento vieta la partecipazione a coloro che hanno rapporti di parentela con persone che lavorano in Rai e con ex concorrenti.

Voi siete fidanzati.

Tra noi non c'è un rapporto di parentela, non siamo sposati. Il caso ha voluto che scegliessero entrambi, non è mai successo. Anche noi eravamo increduli quando lo hanno chiamato. Abbiamo fatto i provini come due persone normali, senza raccomandazioni.

Avresti voluto accompagnarlo alla partita?

Avrei voluto, ma non penso che mi avrebbero fatto andare.

La produzione sapeva del vostro legame?

No, non credo. Gli hanno chiesto se suoi parenti avevano partecipato al programma, lui ha risposto no. Ma se avessimo voluto nascondere qualcosa, non ci saremmo esposti sui social. È stato fatto tutto alla luce del sole perché non abbiamo nulla da nascondere.

Tu hai partecipato anche a Chissà Chi È di recente.

Sì, ero nel pubblico insieme alle concorrenti di Affari Tuoi che parteciparono con me al programma. Abbiamo fatto una sorpresa ad Amadeus, ma non ho partecipato al gioco.

Riguardo la vincita ad Affari Tuoi, qual è il reale valore dell'assegno vinto?

La vincita che si vede in tv non è quella reale. C'è una grande tassazione, oltre il 40%, poi il cambio dell'oro che varia in base alla quotazione. La conversione dall'oro in euro spetta a noi, possiamo decidere noi. Non vinci quello che si vede.

Ora, con il montepremi, avete dei progetti?

Sì, certo. Incrementiamo il nostro studio (di personal trainer, ndr), la nostra passione.

Ora siete in Messico, è il vostro regalo dopo le vincite?

No, era un viaggio già programmato.