Ad Affari Tuoi il caso di Giovanni che sui social ha un altro nome, la fidanzata concorrente pochi mesi prima Il concorrente della puntata del 3 febbraio di Affari Tuoi si fa chiamare in modo diverso dal nome che porta sui social. A suscitare curiosità è anche un'altra coincidenza, visto che la sua compagna, Jessica, è stata concorrente nell'ultima edizione di Amadeus. Nessuna anomalia, ma un caso curioso per il gioco più popolare e attenzionato della Tv.

A cura di Andrea Parrella

432 CONDIVISIONI

È il gioco televisivo più popolare in Italia, di conseguenza il più attenzionato. Ecco perché la storia del concorrente calabrese di Affari Tuoi della puntata di lunedì 3 febbraio è finita al centro del chiacchiericcio social proprio mentre la puntata della sua partita andava in onda. Il concorrente del programma condotto da De Martino è Giovanni, personal trainer calabrese, che finirà per portare a casa 40mila euro dopo una partita travagliata, accettando l'offerta del dottore da 40mila euro nonostante nel pacco ci fossero 75mila euro. Poco male, verrebbe da dire, tutti contenti.

La compagna Jessica ad Affari Tuoi nell'ultima edizione di Amadeus

Negli stessi minuti in cui va in onda la puntata, sui social qualcuno fa notare una strana anomalia. Innanzitutto Giovanni ha un altro nome. Il personal trainer sui social si chiama Gianfranco. Scorrendo i vari post sul suo profilo non c'è traccia del nome con cui si è presentato in gara, ma questa stranezza si affianca anche una coincidenza. Gianfranco Molinaro, infatti, è legato a Jessica, concorrente a sua volta di Affari Tuoi nella scorsa stagione, quando alla conduzione c'era ancora Amadeus e lei riuscì a portare a casa 115mila euro.

Durante la puntata del 3 febbraio Jessica pubblica sui suoi account storie di sostegno al compagno ed esulta a fine puntata dopo la vittoria. Sul suo account Instagram campeggiano foto della sua partecipazione ad Affari Tuoi al fianco di Amadeus, ma lo show di Rai1 non è il solo programma cui ha preso parte di recente. Nei mesi scorsi, infatti, Jessica ha partecipato anche a Chissa chi è, lo show dell'access condotto da Amadeus sul Nove nei primi mesi della stagione. Negli ultimi post c'è proprio una foto di un abbraccio con il conduttore passato alla rete Discovery in questa stagione.

La precisazione sull'account "Sono Affari Tuoi"

Nulla di irregolare, non essendo vietata la partecipazione al programma a persone che hanno una relazione. Certo, la scelta di Gianfranco di partecipare con un nome diverso risulta anomala, soprattutto in virtù della visibilità sui social, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare un commento da parte del diretto interessato. Un chiarimento, nel frattempo, arriva dall'account Instagram "Sono Affari Tuoi", che segue partite e storie dei concorrenti, puntualmente ripubblicata da Jessica.