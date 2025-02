Affari Tuoi di lunedì 3 febbraio, Giovanni accetta 40mila euro ma nel pacco aveva i 75mila: “Ho tirato troppo la corda”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Torna Stefano De Martino con Affari Tuoi. Come ogni sera il conduttore partenopeo racconterà la partita di uno dei 20 concorrenti che avrà la possibilità di giocarsi la corsa al premio da 300mila euro. La caccia al pacco fortuna della puntata di lunedì 3 febbraio vede protagonista Giovanni per la Calabria che tenterà di giocarsela con il sostegno del conduttore. Ecco il racconto della partita in diretta. Giovanni viene da Lamezia Terme, è arrivato ad Affari Tuoi da soli due giorni ed è stato subito selezionato per giocare. Il pacco che gli è capitato in sorte è il numero 10.

I primi sei tiri di Giovanni

La partita inizia subito male, con la chiamata del pacco da 200mila euro. Il successivo invece è nella colonna blu, quello da 75 euro, che bilancia la prima chiamata. La terza delle prima sei chiamate è quella da 20 euro. La quarta bilancia ancora il conto, perché se ne vanno i 50mila euro. L'ultima delle prime chiamate è quella da 20mila euro. Restano più blu che rossi al momento della prima chiamata col dottore. Il dottore propone il cambio alla prima chiamata: "Non sono una persona che si lega particolarmente ai numeri", ma decide tuttavia di cambiare il suo pacco 10 con il 6 dalla Puglia, che decide subito di aprire: va bene, c'è un kg di peperoncini.

Giovanni rifiuta l'offerta da 20mila euro

Si prosegue con altre due chiamate e la prima è ancora rossa, da 30mila euro. E alla chiamata successiva non va diversamente, perché ci sono 10mila euro. Tra i pacchi rossi di rilievo restano i 75mila e i 300mila euro, ma ora è il momento di un'altra chiamata al dottore, che offre 15mila euro. Offerta ovviamente rifiutata dal concorrente.

Vanno via anche i 300mila euro, partita in salita

Si apre un nuovo ciclo di chiamate e la prima continua a non essere fortunata: se ne vanno anche i 15mila euro. La successiva è un sospiro di sollievo: se ne va il pacco da 1 euro. Si va nella stessa direzione con la chiamata successiva: con il pacco da 0 euro si assottiglia la linea dei pacchi blu. Ma poi arriva la batosta, alla chiamata successiva vengono fuori i 300mila euro e la partita cambia completamente verso. La chiamata del dottore adesso è cruciale. L'offerta si abbassa vertiginosamente a 4mila euro. Cifra che rifiuta.

Giovanni si riprende, chiama 4 pacchi blu e torna in partita

Si prosegue una partita che ora è in salita, ma la prima chiamata è favorevole: 500 euro nel pacco e si riduce la linea dei blu. Così si va avanti anche con il pacco successivo da 100 euro. Restano 3 pacchi blu e due rossi, tra cui i 75mila euro. La penultima chiamata prima della telefonata al dottore bilancia i conti, se ne vanno anche i 50 euro. L'ultima chiamata è fondamentale per direzionare la partita, che resta in piedi: se ne vanno 10 euro. Si chiude una serie di 4 pacchi blu consecutivi chiamati. Il dottore però non fa offerte, ma propone invece il cambio. Stavolta Giovanni è convinto: "Questo pacco non me lo tolgo più". Va avanti così, fino alla fine.

Giovanni accetta 40mila euro: "Il dottore non pensava che ci sarei arrivato"

La partita di Giovanni ora è completamente diversa, perché al pacco successivo pesca i 200 euro e ora gli restano solo 5mila e 75mila euro. Soldi sicuri, avrebbe detto qualcuno. L'offerta del dottore è da 40mila euro. Il pacco che ha è il numero della sua rinascita, dopo un incidente, ma Giovanni non se la sente di rischiare: "Abbiamo tirato già abbastanza la corda, dovessero anche esserci 75mila euro, tornerei a casa contento perché secondo me il dottore non pensava che ci sarei arrivato qui". Si arriva allo svelamento dei pacchi, ma Giovanni scopre che avrebbe potuto osare di più: nel suo pacco, quello della rinascita, c'erano 75mila euro.