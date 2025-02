video suggerito

Affari Tuoi, il fondoschiena di De Martino non basta: Gaetano torna a casa a mani vuote La partita di Affari Tuoi del 21 febbraio ha per protagonista il popolare concorrente della Campania, che alla fine di una partita complessa cambia pacco e porta a casa solo 75 euro, nonostante il gesto portafortuna a metà puntata con De Martino.

A cura di Andrea Parrella

Gaetano Cervo è tra i pacchisti di Affari tuoi che più si sono messi in luce nel programma di Stefano De Martino. Il concorrente gioca per la regione Campania, protagonista della puntata di Affari Tuoi di venerdì 21 febbraio. Prima di iniziare la sua partita si racconta: "Ho fatto un po' di tutto, ho lavorato in radio a 16 anni, facevo lo speaker. Poi ho lavorato in una discoteca come dj a 17 anni circa. Lì ho conosciuto Anna".

La partita di Gaetano ad Affari Tuoi

Si parte dalle prime sei chiamate, Gaetano chiama per la precisione la pizza, piatto tipico campano tra i premi in gioco, poi 5mila euro e nel terzo pacco trova i 75mila euro. Al quarto pacco vanno via, quasi subito, i 300mila euro, e il pacco da 0 euro per compensare. L'ultima chiamata della sestina porta via anche il pacco da 1 euro. La prima offerta del dottore è da 24mila euro, tritati immediatamente: "Mio padre mi direbbe che dopo due anni di attesa, non avrebbe senso andarmene così".

Il rito della toccata a De Martino

Si riparte da tre tiri. Il primo fa fuori il pacco da 15mila euro e quello successivo fa fuori il pacco da 20 euro. Con il terzo vanno via anche i 50 euro. Il dottore propone il cambio, ma anche qui Gateano si dimostra ferreo: rifiuta e va avanti. De Martino annuncia tre tiri e Gaetano chiede di toccargli il posteriore: "Tu sei nato con la camicia". Gesto apotropaico che non porta molta fortuna, visto che il primo dei tre tiri brucia il pacco da 50mila euro. Il successivo è un pacco blu, quello da 50 euro. Il terzo tiro è fatale: se ne vanno i 200mila euro. L'offerta del dottore si abbassa a 10mila euro. Gaetano è categorico e sbrigativo: "Sono sempre tanti soldi, però per adesso voglio continuare. Rifiuto e vado avanti".

Un cambio di pacco fatale, Geatano va a casa con 75 euro

Ora è chiamato a fare tre tiri e il primo è felice: se ne vanno 200 euro. Il secondo è ancora da sorridere, con la chiamata da 10 euro. L'ultima, però, è fatale, perché se ne vanno anche i 100mila euro. Restano 5 pacchi, 2 blu e 3 rossi, con il più alto da 30mila euro. Gaetano a questo punto accetta la proposta di cambio del dottore e va subito a scoprire il contenuto del suo pacco iniziale: ci sono 10mila euro. Nel pacco successivo ci sono 100 euro e all'ultimo tiro Gaetano chiama il pacco da 20mila euro. Restano 75 euro e 30mila euro. L'offerta del dottore è da 15mila, ma poi cambia idea e fa scegliere a Gaetano una carta tra la possibilità di offerta e quella di cambio. Viene fuori il cambio, quindi Gaetano non potrà fare altro che accettare o rifiutare. Gaetano all'improvviso si ricorda che il numero del suo pacco è quello di sua moglie, ironicamente lo cambia. Scelta terribile: nel suo pacco c'erano i 30mila euro e ne porta a casa solo 75.