Marco ad Affari Tuoi rifiuta tutti i cambi e torna a casa con un solo euro, il Dottore voleva aiutarlo Marco della regione Toscana torna a casa con le pive nel sacco: un solo euro. Il Dottore gli aveva offerto più volte il cambio per aiutarlo, ma il concorrente non si è fidato.

La puntata di Affari Tuoi di martedì 25 febbraio si gioca con Marco dalla Toscana, accompagnato da Giovanna. La coppia è relativamente giovane: insieme da 5 anni, convive da 2. Il pacco pescato è il numero 17. Il piatto regionale, portato come di consueto da Thanat in livrea, è la ribollita. Proprio Thanat ha fatto una previsione specifica per Marco e Giovanna: "Nel pacco ci sono 50mila euro". Quella somma arriva in finale, ma dalla parte sbagliata: vincerà solo un euro. Il Dottore gli aveva offerto più volte il cambio, ma Marco non si è fidato.

La partita di Marco ad Affari Tuoi

La partita poteva cominciare meglio: subito via i 200mila euro. Il secondo pacco, però, apre la strada per il nuovo ballo, da Sesso e Samba a Anema e Core: si balla perché ci sono zero euro. Pacco successivo, la ribollita. Nel successivo pacco, l'1 della Sardegna, ci sono cinquemila euro. Parte Chiamo io, chiami tu di Clara. Gli ultimi due tiri prima della telefonata del Dottore è il pacco numero 13 dell'Umbria, la new entry Maria: 5 euro. Nel 7 della Puglia ci sono 75mila euro.

La prima offerta del Dottore è di 30mila euro. Marco: "Ci farei tante cose, tu che dici?", la compagna è d'accordo: si trita l'offerta. Prossimi tre tiri: purtroppo volano via i 300mila euro nel pacco della Lombardia. La coppia è costretta a puntare ai centomila euro. Nel pacco successivo, Marco Trova i 50 euro. Il terzo pacco prima di una nuova offerta del Dottore: 200 euro. Il Dottore offre un cambio e costringe Marco e Giovanna a pensarci più del dovuto per quello che potrebbe essere il primo snodo fondamentale della partita: rifiutano il cambio. Il successivo pacco è il 18 del Friuli Venezia Giulia: dentro, ci sono 500 euro. È un sospiro di sollievo, anche se nel successivo vanno via 10mila euro. Il 14 delle Marche contiene 30mila euro. Il Dottore offre 20mila euro per un tiro, ma Marco e Giovanna proseguono.

Nell'unico pacco prima di una nuova offerta ci sono i 15mila euro. È il rosso più basso di quelli rimasti. Il Dottore a questo punto offre un cambio. I ragazzi rifiutano e vanno avanti. Restano quattro blu e tre rossi. Il pacco successivo è un altro rosso: 20mila. Restano due cifre importanti: 50mila e 100mila euro. La nuova offerta del Dottore per un partita che ormai è in salita: a disposizione due tiri, a fronte di una giocata di carte. Da una parte il cambio, dall'altra l'offerta: viene fuori l'offerta. Due tiri adesso valgono 15mila euro. Addirittura, 5mila euro in meno rispetto all'ultima offerta. Rifiutano e vanno avanti.

Stefano De Martino tira fuori le armi zen.

Ora c'è bisogno della forza di tutto lo studio. De Martino tira fuori le armi zen. Il primo pacco scelto contiene solo 20 euro. Purtroppo, però, nel secondo pacco ci sono 100mila euro. "Due tiri e si va al finale", dice il Dottore. Senza offerte, c'è solo il cambio. Marco continua e va avanti. Il primo dei due pacchi contiene 100 euro. Siamo quasi in perfetta parità a questo punto. Nel secondo pacco ci sono 75 euro. Marco ha due possibilità a questo punto: 1 euro contro 50mila euro. L'ultima offerta del Dottore è di 20mila euro. Rifiuta, poi la delusione: c'è un solo euro per Marco e Giovanna.