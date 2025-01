video suggerito

Andrea ad Affari Tuoi accetta il cambio e cede 75 euro, ne aveva 500 ma lascia lo studio con 30mila euro Andrea ha 27 anni e viene dalla Valle d’Aosta, cinque anni fa ha aperto un’azienda agricola. Partecipa ad Affari Tuoi e dal primo cambio accettato, la partita è ricca di emozioni. Ma torna a casa felice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Protagonista della puntata di lunedì 13 gennaio di Affari Tuoi è Andrea dalla Valle d'Aosta, proprietario di un'azienda agricola, aperta cinque anni fa, in cui coltiva ortaggi e piccoli frutti: "Ho iniziato con le fragole e poi ho ampliato a tutto il resto" spiega. Ad accompagnarlo c'è la sorella Cindy, insegnante di crossfit. Il pacco pescato è il 9.

La partita di Andrea inizia con un cambio

La partita inizia dopo l'in bocca al lupo di Stefano De Martino, primo pacco chiamato è la Lombardia, che contiene 50mila euro, seconda giocata è per la Sardegna con il pacco contenente le 10 tegole, piatto tipico valdostano, protagonista di puntata. Il terzo tiro è per la Toscana con il pacco numero 15 che ha pescato 10mila euro, per la chiamata successiva Andrea sceglie la Calabria e Pasqualino Maragià porta via 200mila euro. Quinto tiro porta il pacchista in Puglia e vanno via altri 5mila euro. Ultimo tiro dei primi sei ed è la volta del Lazio, il pacco contiene 50 euro. È il momento di rispondere alla chiamata del dottore che offre ad Andrea un cambio: "Io ho una sensazione, quindi non so, la seguo" e lascia il pacco numero 9 per prendere il numero 16. Ora gli toccano tre tiri. Subito chiama il pacco che aveva pescato: "Il dottore ti ha scippato il pacco, subito, con le tua mani avevi pescato il pacco numero 9" e al suo interno c'erano 75 euro. Col prossimo tiro chiama il Molise con un pacco da zero euro e subito parte Sesso e Samba. Nel pacco 19 di Carrie ci sono 20mila euro.

Andrea rifiuta gli altri cambi del Dottore

Il dottore è pronto per chiamare e fa la sua offerta che equivale a 30mila euro: "Sono tanti soldini, ma c'è ancora tanta roba, tanta carne sul fuoco, io credo questo in pacco, andiamo avanti" dice sicuro Andrea. Gli toccano tre tiri. Il primo lo rivolge alla Basilicata che ha 200 euro, il secondo va verso la Campania che porta via 100mila euro. Dal pubblico parte un applauso di incoraggiamento che sfocia nel mantra: "Ora tu mi trovi un pacco blu" e Andrea chiama la Liguria con il pacco che contiene 1 euro. Situazione di parità con quattro rossi e quattro blu. Il dottore offre un nuovo cambio: "Stefano, ringraziamo il dottore, ma il pacco resta questo". È il momento di fare un tiro, la prescelta è Sara del Friuli Venezia Giulia: "È vestita di rosso e oggi non ride" dice De Martino, per poi aggiungere: "Ma invece noi ridiamo" dice mentre si apre il pacco con 20 euro. Il conduttore risponde alla chiamata del Dottore: "A quanto vanno le fragole?" chiede per stuzzicarlo e lui controbatte con un'offerta da 30mila, uguale alla precedente. "Un tiro, e facciamoci questo tiro" dice Andrea deciso a rischiare e chiama i vicini piemontesi, con il pacco 18 in cui ci sono 15mila. Un nuovo cambio offre il dottore al pacchista che inizia un ragionamento: "Io continuo sulla mia linea, il pacco me lo sono scelto, un motivo c'è" e quindi rifiuta il cambio provando a tirare altre due volte.

La crisi di Andrea e la decisione finale

Nel pacco numero 14 della Sicilia, chiamato da Andrea, ci sono 75mila euro. De Martino cerca di invogliarlo a trovare un pacco blu, ma nel pacco dell'Umbria ci sono 30mila euro. Ora c'è uno squilibrio tra blu, in maggioranza e solo un pacco rosso, quello più alto. Il dottore offre un tiro, ma prima chiede ad Andrea quanto vorrebbe per andare via: "50mila" dice il pacchista che sa di essere in netto svantaggio, ma il dottore offre 15mila: "Non sono pochi soldi, ma non mi cambiano la vita. Ringrazio il dottore ma io continuo" e chiama il pacco numero 5 dell'Abruzzo che contiene 10 euro. Squilla il telefono e il dottore offre per un tiro ancora una volta 30mila euro. Andrea è in crisi:

O accetto e torno a casa con qualcosa e va bene, perché è stata un'esperienza bellissima, oppure me la rischio, perché i 300mila sono qua, me lo sento. L'ho scelto per un motivo, nella mia vita ho già fatto scelte che mi hanno portato dove non volevo arrivare, da una parte vorrei provare, dall'altra mi dico che sono arrivato con niente e che me ne vado con niente, anche se ho fatto un'esperienza bellissima con delle persone bellissime che ho conosciuto.

Stefano De Martino prova ad aiutarlo: "Tutto è credere in questo pacco. Perché lo hai scelto" e Andrea racconta:

Una casualità, sono arrivato la prima sera qui a Roma e ho incontrato la prima sera Simona delle Marche, c'era questo numero qui scartando i pacchi, niente di che, questo numero mi è comparso più e più volte, quest'anno sono andato nelle Marche in ferie, dopo sei anni che non andavo in ferie, mi sono preso un momento dopo aver per aperto l'azienda. Per me il caso non esiste, le cose succedono sempre per un motivo. Quindi si sono unite queste cose. Intanto grazie a tutti, ho conosciuto tante belle persone, grazie anche a te a Stefano, perché lo diciamo tutti tutte le sere, ma sei davvero una bella persona e non è scontato in questo mondo qui.

Il conduttore, allora, dice: "Non voglio che tu ti penta delle tue scelte, quindi preferisco che tu ti prenda un minuto in più che pentirti dopo. Devi scegliere se farti guidare dalla paura o dal coraggio, non esiste l'uno senza l'altro". E Andrea: "Ho già avuto tanto coraggio nella vita, anche se sono giovane, perché non mi accontento mai. Ma stavolta ho deciso di accontentarmi. Accetto l'offerta e ringrazio il dottore". Andrea chiama la new entry, l'Emilia Romagna e De Martino:

Andrea è il vero eroe contemporaneo a 27 anni, in un'epoca in cui tutto è digitale, coltiva la terra con le sue mani, le sue forze, sa cosa significa il sacrificio, ad un tiro dalla fine, accetta 30mila euro, perché conosce il valore di quei soldi. Questa sera la saggezza della terra, mi porta ad accettare, dice, io spero tanto che i 300mila non siano in quel pacco.

Nel pacco, infatti, c'è la cifra che entrambi speravano. Andrea ha fatto bene ad accettare, scrivendo una storia a lieto fine.