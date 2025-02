Giovanni ad Affari Tuoi un anno dopo la partita della fidanzata. La verità sul suo nome: “Tutti mi chiamano Gianfranco”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Giovanni è stato il protagonista della puntata di Affari Tuoi di ieri, lunedì 3 febbraio 2025: il pacchista calabrese, accompagnato in studio dal padre, ha vinto 40mila euro, ma la sua partita è finita al centro del chiacchiericcio sui social per via di alcune strane coincidenze salite alla ribalta durante la messa in onda del game show. Il concorrente sui social si fa chiamare Gianfranco Molinaro, con un nome differente, quindi, da quello con cui si è presentato in gara. La stranezza si è affiancata a un altro caso: il ragazzo è legato sentimentalmente a Jessica Falvo, concorrente a sua volta dello stesso programma nella scorsa stagione condotta da Amadeus che tornò a casa con un assegno da 115mila euro. Nulla di irregolare non essendo vietata la partecipazione al programma a persone che hanno una relazione: con una IG story, però, Giovanni ha voluto chiarire il motivo per il quale sui social porta un nome differente da quello con cui si è presentato in tv.

Le parole di Giovanni dopo la puntata di Affari Tuoi

Giovanni dopo la puntata di Affari Tuoi ha fatto chiarezza sulla "stranezza" riguardo il suo nome, diverso da quello con cui si fa chiamare sui social. Sul suo profilo Instagram si chiama Gianfranco Molinaro e il motivo risiede nel suo doppio nome: a corredo della foto della sua carta d'identità, ha spiegato che all'anagrafe il suo nome è Giovanni. "Visto che vi state ammazzando sul capire perché io sia andato a partecipare con un altro nome vi preciso che il mio nome è GIOVANNI. Avendo purtroppo il secondo nome (Francesco, ndr) mi conoscono tutti come GIANFRANCO e di conseguenza è quello il mio nome sui social! Nessuno ci vieta di mettere i nomi che vogliamo sui social, avrei potuto scrivere qualsiasi cosa su Instagram o Facebook. Spero che ora possiate riuscire a dormire sonni tranquilli", le parole.

La fidanzata Jessica Falvo che partecipò ad Affari Tuoi un anno fa: "A qualcuno brucia"

A far chiacchierare anche la partecipazione allo stesso programma della fidanzata, Jessica Falvo, che nella passata edizione del game show condotta da Amadeus vinse 115mila euro. Dopo la partita conclusasi col botto, la pacchista festeggiò a casa con i suoi cari: tra le foto insieme alla torta con l'assegno, anche una nella quale bacia il fidanzato, lo stesso che ieri è tornato a casa con 40mila euro.

Ph credits Instagram

Jessica tra le stories, nelle ultime ore, ha commentato la vittoria del fidanzato ad Affari Tuoi sottolineando quanto sia stato incredibile "Il destino" che "ha scritto per noi una storia che ha dell'incredibile". "Esattamente un anno dopo la mia esperienza ad Affari Tuoi, sei salito tu su quel palco, dimostrando a tutti quanto vali. Un'emozione unica, un regalo della vita che ci lega ancora di più. Grazie a chi ci ha supportato con il cuore e anche a chi, sotto sotto, un po' brucia! Orgogliosa di te, sempre", le parole.