Giorgio delle Marche ad Affari Tuoi accetta l’offerta del dottore, l’appello alle telespettatrici: “Sono single”

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 23 febbraio 2025, Giorgio detto George della Regione Marche. "Ho un'azienda agricola, mi piace tanto il mio lavoro. La passione è nata dai miei genitori, ero sempre sul trattore. Il mio lavoro era il mio sogno" ha raccontato prima di presentare il suo papà, Silvano, che lo ha accompagnato in studio per la partita. Dopo aver fatto un cambio, ha accettato l'offerta del dottore di 35mila euro. Il suo pacco, però, conteneva 100mila euro.

La partita di Giorgio ad Affari Tuoi

La partita di Giorgio ad Affari Tuoi è iniziata col botto: il secondo tiro ha eliminato dal tabellone 0 euro e in studio hanno subito potuto ballare sulle note di Sesso e samba. Poco dopo, però, ha pescato i 200mila euro. Fatti gli altri quattro tiri durante i quali ha eliminato dal tabellone 15mila, 5mila, 75 e 50mila euro, il dottore gli ha proposto il cambio.

Giorgio ha allora raccontato il motivo del suo secondo nome, Anatoli: "Sono stato adottato quando avevo 11 mesi. Dall'Ucraina sono venuto qui e questa è diventata la mia famiglia. Il 2 ha una storia, un anno fa è venuto a mancare mio nonno, nato il 2 luglio. Il 2 luglio del 2008 è venuto a mancare l'altro nonno. Il 2 è sempre stato presente". Poi ha annunciato di voler rifiutare il cambio. Eliminati 30mila, 100 e 50 euro, il dottore gli ha offerto 25mila euro. "Per il momento rifiutiamo" ha commentato Giorgio prima di tritare l'assegno. Ha poi pescato 10mila, 500 e 75mila euro, il dottore ha proposto di nuovo il cambio. Poi il papà ha raccontato: "Quando siamo tornati a casa con lui è stato bello, quando lo vidi e lo presi tra le mani, la sensazione fu unica. Io e la mia ex moglie non abbiamo avuto figli, e abbiamo trovato il sole". Giorgio ha deciso di rifiutare il cambio e proseguire la partita con il numero 2: ma la chiamata successiva ha eliminato dal tabellone 300mila euro, poi 200 euro. Il dottore allora gli ha offerto 10mila euro, ma il marchigiano ha rifiutato di nuovo l'assegno.

Il finale di Giorgio che torna a casa con 35mila euro

Eliminati dal tabellone le olive tuscolane e 10euro, il dottore ha proposto un nuovo cambio e Giorgio ha deciso di accettare. Ha così scambiato il suo numero 2 con il numero 10. Pescato 1 euro, il dottore gli ha offerto 20mila euro. "O la va o la spacca" ha commentato Giorgio prima di tritare l'assegno e eliminare dal tabellone 20mila euro. Rimasto in finale con 100mila euro e 20 euro, il dottore gli ha offerto 35mila euro. "Ne ho visti molti andare via senza niente. Ho tanti progetti, ho 26 anni e sono single perché lavoro sempre e non ho tempo. Tutti fanno festa e io no. Io accetto l'offerta" ha dichiarato Giorgio. Allora Stefano De Martino gli ha fatto fare un appello: "Sono single, se volete…Sono un ragazzo per bene, lavoro". Poi ha svelato il contenuto del suo pacco: aveva 100mila euro.