Affari tuoi, Manuela indignata dalle offerte del Dottore: “Stefano scrivila giusto per farci due risate”

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La puntata di Affari tuoi di domenica 29 marzo. Ha giocato Manuela dalla Lombardia. Ha pescato il pacco numero 17. Soprannominata Mamma Manu, la pacchista è originaria di Corbetta e nella vita fa l'amministratrice di ben sessanta condomini. Ha 3 figli, cinque gatti e un cane. Nel programma condotto da Stefano De Martino si è fatta accompagnare dal marito Yuri che nella vita fa l'impersonator di Freddie Mercury in una tribute band. La partita è stata decisamente sfortunata. Il Dottore ha avuto vita facile. Per la coppia, una delusione dietro l'altra.

La partita di Manuela ad Affari tuoi del 29 marzo

Con i primi tiri Manuela ha pescato alcuni pacchi rossi: 10mila, 30mila e 50mila euro. Dato che il podio era ancora intatto, la prima offerta è stata di 37mila euro. Manuela ha preferito rifiutare, riconoscendo però che si trattava di una bella cifra. Subito dopo Manuela e Yuri hanno pescato i 300mila euro e i 100mila euro. Il Dottore ha fatto la sua mossa e ha proposto il cambio. Ma la pacchista ha tenuto il 17. La sfortuna ha continuato a perseguitare la coppia. Fuori i 200mila euro. Il podio si è sgretolato in pochi minuti. Il Dottore ha proposto di nuovo il cambio e stavolta la concorrente ha accettato.

Manuela tenta una vincita alla Regione Fortunata ma perde tutto anche lì

Manuela ha lasciato il pacco 17 e ha preso il pacco 13. Una mossa apparentemente azzeccata dato che nel pacco 17 c'erano zero euro. La pacchista e il marito Yuri sono arrivati alle battute finali con tre pacchi rossi: 15mila, 30mila e 75mila euro. E tre pacchi blu: 1 euro, 200 euro e il pacco ballerina. Il pacco che prevede la coreografia di Martina Miliddi e i 15mila euro sono usciti di scena per primi. Il Dottore ha offerto 15mila euro, ma Manuela non ci ha pensato neanche per un istante e ha rifiutato l'offerta. Peccato che poi abbia aperto il pacco da 75mila euro. A questo punto, la partita è passata completamente nelle mani del Dottore. Manuela sapeva che l'offerta sarebbe scesa ancora e ha commentato con una certa indignazione: "Dai Stefano, scrivila, ci facciamo due risate". Il Dottore ha proposto di lasciare il gioco per 5mila euro. La pacchista ha scelto di continuare: "Grazie e arrivederci" ha risposto a Pasquale Romano. Il gioco è finito subito dopo con l'uscita di scena dei 30mila euro. Nel pacco 13 c'erano 200 euro. Manuela e Yuri hanno provato a sbancare alla regione fortunata. Hanno puntato sulla Sardegna per 100mila euro e sulla Calabria per 50mila euro. La regione fortunata era la Sicilia. Manuela e Yuri sono tornati a casa a mani vuote.