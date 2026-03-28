Affari Tuoi, la partita assurda di Iside che cambia il suo destino a un passo dalla fine

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Ad Affari Tuoi del 28 marzo gioca da Reggio Calabria Iside, in trasmissione con il suo compagno Kevin. Una partita che si rivela una montagna russa, partendo alla grande, sfiorando il baratro e terminando con una sorpresa impensabile, sorprendendo anche Stefano De Martino.

La gara di Iside ad Affari Tuoi

Nel primo pacco Iside trova 0 euro, mentre in quello successivo ne trova 50. Al terzo e quarto tiro Iside conferma l'ottimo inizio di partita con i 100 euro e i 10 euro trovati in serie, trend confermato dal quinto tiro dove trova la ballerina, ovvero l'esibizione di Martina Miliddi. All'ultimo tiro della serie se ne va il primo pacco rosso da 100mila euro, ma l'inizio è molto promettente, rispecchiata nella prima offerta del dottore da 33mila euro, per forza di cose rifiutata.

Si riparte con la chiamata di Gennarino e a seguire quella da 10mila euro, con la chiusura della terzina che svela il pacco da 50mila euro. Il dottore propone il cambio ma Iside non se la sente e prosegue. La partita di Iside riparte con il piglio giusto, che corrisponde alla chiamata da 20 euro. L'entusiasmo inizia a crescere ma viene subito smorzato dalla chiamata da 200mila euro, compensata dall'ultimo pacco della terzina che è quello da 200 euro. Al momento il bilancio della partita resta altamente positivo. L'offerta del dottore paradossalmente si abbassa a 30mila euro, ma Iside rifiuta ancora.

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La decisione finale che cambia tutto

Si riparte però da una chiamata nefasta, perché anche i 300mila euro se ne vanno. La chiamata da 1 euro compensa il dispiacere. Arriva la proposta di cambio del dottore ancora una volta rifiutata, ma la ripartenza fa male, perché se ne vanno anche i 75mila euro. Pur rimanendo più pacchi rossi che blu, i più pesanti sono andati via e la cifra migliore che resta a Iside è quella da 30mila euro, che però se ne vanno al pacco successivo. Una partita iniziata benissimo, che però ha preso una brutta piega. Tra le speranze, resta quella del pacco nero. Il dottore offre ancora 10mila euro, ma l'offerta viene rifiutata. Alla chiamata successiva se ne va l'invenzione della serata di Herbert Ballerina. Ora restano 10mila e 20mila euro, più l'incognita del pacco nero. Se ne vanno anche i 10mila con l'ultima chiamata della serata: resta il bivio tra la certezza dei 20mila euro e l'incognita del pacco nero, che Iside è convinta di avere con sé. Arriva la proposta di cambio del dottore, che Iside inaspettatamente accetta, quasi sentendosi di avere il pacco nero: "Mi ha stupito", commenta De Martino. Eppure alla fine il pacco nero Iside lo ha scelto, perché proprio in quel cambio si nascondeva l'insidia. A questo punto non resta che svelare il contenuto del pacco nero e la fortuna dice benissimo a Iside: nel pacco nero ci sono 200mila euro.