Affari Tuoi di stasera, Simona prima cade nella trappola del Dottore poi vince alla Regione Fortunata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Affari tuoi di stasera, lunedì 30 marzo. Ha giocato Simona dalla Calabria con il pacco numero 6, che ha cambiato con il 5 e poi con il 3. Originaria di Catanzaro, la concorrente vive a Rende in provincia di Cosenza: "Sono ingegnere". Convive con il suo compagno Christian da dodici anni e ha una figlia di dieci anni. Nella trasmissione di Stefano De Martino, si è fatta accompagnare dal padre Giustino, che nella vita fa il geometra. La partita ha avuto un corso imprevedibile. La pacchista prima ha ceduto il pacco da 30mila euro in suo possesso, poi ha vinto alla Regione Fortunata.

La partita di Simona ad Affari tuoi del 30 marzo

La partita è iniziata malissimo. Il padre ha scelto il pacco che conteneva 300mila euro. Poi sono usciti di scena anche 200mila euro, 50mila euro e 20mila euro. Dopo questi tiri disastrosi, il Dottore ha offerto solo 15mila euro. Simona ha rifiutato l'offerta e ha fatto tre tiri fortunati, aprendo altrettanti pacchi blu. Il Dottore ha offerto il cambio e la concorrente ha deciso di lasciare il numero 6 per prendere il pacco numero 5. Il pacco 6, aperto subito dopo, conteneva 30mila euro. Dopo due tiri fortunati, il Dottore ha proposto 20mila euro per andare a casa. Simona ha rifiutato: "Ci stiamo divertendo e continuiamo a divertirci".

Il finale alla Regione Fortunata: Simona ha vinto 50mila euro

Simona è arrivata alle battute finali con due pacchi rossi: 75mila e 100mila euro. Poi, il pacco nero e ben quattro pacchi blu. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio, che dopo un momento di indecisione è stato rifiutato. Dopo che Simona si è liberata di uno dei pacchi blu ancora in gioco, Pasquale Romano ha riproposto la cifra di 20mila euro. Giustino e la figlia, tuttavia, hanno preferito fare un altro tiro. Fuori i 75mila euro. Unico pacco rosso rimasto, quello da 100mila euro. Simona ha provato a cambiare il pacco. Ha ceduto il pacco 5, che conteneva l'invenzione di Herbert Ballerina, per il pacco numero 3. Il Dottore ha continuato a procedere con cautela, offrendo 15mila euro. La pacchista ha proseguito nel gioco, ma ha pescato il pacco da 100mila euro. E subito dopo è uscito anche il pacco nero da 50mila euro. Nel pacco 5 c'era Gennarino. Simona ha tentato il tutto per tutto alla Regione Fortunata. Con il padre Giustino hanno puntato sulla Liguria per vincere 100mila euro e sul Veneto per i 50mila euro. La Regione Fortunata era il Veneto. La concorrente ha vinto 50mila euro.